FİNANS

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2019 09:09 | Son Güncelleme

Artan petrol fiyatları ve jeopolitik riskler nedeniyle dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,47 değer kaybıyla 102.590 puandan tamamladı - Dün, yüzde 0,8 artışla 5,7289'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7330 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırı sonrasında negatif bir seyir izlerken, bugün başlayacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde açıklanacak makroekonomik veriler takip ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırıya ilişkin İran'ı hedef alarak bu ülkeyi üstü kapalı suçlarken, İran'a ABD'nin askeri saldırıda bulunmasının orantılı bir yanıt olacağını söyledi.

Trump, Aramco saldırısı nedeniyle petrol fiyatlarındaki artışın ABD'yi etkilemeyeceğini kaydetse de pay piyasaları, bugün başlayacak ve kararları yarın akşam açıklanacak FOMC toplantısı öncesinde satıcılı bir seyir izledi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,52, S&P 500 endeksi yüzde 0,31 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti. Brent petrolün varil fiyatı ise dün yaklaşık yüzde 13 artışla 68 doların üzerine çıktı.

Analistler, artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların risk iştahını azalttığını belirterek, ABD, Suudi Arabistan ve İran tarafından gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Avrupa tarafında, Brexit konusunda belirsizlikler devam ederken, azalan küresel risk iştahı ile borsalarda düşüşler görüldü. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,71, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti. 17-27 Eylül arasında New York'ta gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısında İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Birliği liderleriyle gerçekleştireceği görüşmelerin Brexit konusunda kritik önemde olduğunu aktaran analistler, perşembe günü İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının da gündemin odağında yer aldığını bildirdi.

ABD ve Avrupa borsalarında etkili olan satıcılı seyir Asya piyasalarıyla bugüne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 değer kaybetti.

Yurt içinde ise dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdikleri "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirve takip edildi. Zirve sonrasında açıklamalarda bulunun Erdoğan, Suriye'de Anayasa Komitesinin çalışmalarına bir an önce başlamasını sağlamayı kararlaştırdıklarını belirterek, "Türkiye olarak sınırlarımızın hemen bitişiğinde 4 milyon insanı etkileyecek yeni bir trajedi yaşanmasına seyirci kalamayız. Böylesi bir vahim gelişme sadece ülkemizi değil bütün Avrupa'yı etkileyecektir." ifadelerini kullandı. Putin ise İdlib’de gerginliğin azaltılması için adımlar atılması konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.

Artan petrol fiyatları ve jeopolitik riskler nedeniyle dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,47 değer kaybıyla 102.590 puandan tamamladı. Dün, yüzde 0,8 artışla 5,7289'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7330 seviyesinde dengelendi.

Üçlü zirveden gelen açıklamaların Türkiye'nin Suriye sınırı ile ilgili endişeleri hafiflettiğine değinen analistler, petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın azalması durumunda pay piyasalarında önceki 3 hafta boyunca etkili olan alıcılı seyrin devam edebileceğini dile getirdi. Analistler, BIST 100 endeksinde 101.000 puanın kısa ve orta vadeli görünüm açısından önemli destek konumuna geldiğini belirterek, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda satış baskısının artabileceğine dikkati çekti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Almanya ve Avro Bölgesi, eylül ayı ZEW endeksleri

14.30 Türkiye, temmuz ayı konut fiyat endeksi

16.15 ABD, ağustos ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

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