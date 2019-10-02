Küresel piyasalar negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırması, jeopolitik riskler ve siyasi belirsizliklerin etkisiyle negatif seyrediyor.

ABD'de dün açıklanan ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 47,8 ile 2009'dan bu yana en düşük seviyesine gerilerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci, Brexit belirsizliği ve Hong Kong'daki protestolar da piyasalarda risk iştahını azaltan önemli etkenler oldu.

Trump, hakkında başlatılan azil soruşturmasına ilişkin, "Şu anda olanların bir azil değil, bir darbe olduğu sonucuna varıyorum" değerlendirmesi yaparken, ABD Merkez Bankası'nı da faizleri yüksek tuttukları gerekçesiyle eleştirmeye devam etti.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yılı dolayısıyla dün düzenlenen yürüyüş sırasında polisle göstericiler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, bir göstericinin polis tarafından açılan ateş sonucu yaralanması sonrası bölgeye ilişkin endişeler tırmanmaya devam ediyor.