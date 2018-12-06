Küresel piyasalar negatif seyrini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibinin kızı Meng Wanzhou’nun İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada’da tutuklanması, yatırımcıların risk algısını yükseltti ve küresel piyasaların negatif seyrini sürdürmesine neden oldu.

Kanada Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Huawei’nin sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Meng, ABD'nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık’ta Vancouver kentinde tutuklandı. Açıklamada, ABD yönetiminin talebi üzerine tutuklanan Meng’in yarın ilk duruşmasına çıkmasının planlandığı bildirildi.

Söz konusu gelişmenin ardından artan ticaret savaşı endişeleri ile ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yüzde 1'in üzerinde değer kaybederken, Asya borsalarında kayıplar yüzde 2'yi aştı.

Dün kapalı olan ABD piyasalarında bugün yoğun veri gündemi ile Çin ve ABD yetkililerinden gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Ayrıca, dün açıklanan ABD Merkez Bankası Bej Kitap Raporu'nda, Amerikan iş dünyasındaki iyimserliğin, gümrük tarifelerine yönelik belirsizlik, artan faiz oranları ve emek piyasasındaki arz eksikliği nedeniyle azaldığı bildirildi.