Küresel piyasalar negatif seyrini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ticaret savaşı endişeleri ile negatif seyrini sürdürürken, ABD ile İran arasında artan gerilim de gündemin odağına yerleşti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çinli yetkililerin müzakere için ABD'ye gelmesinin hemen öncesinde yaptığı açıklamalar piyasalarda risk iştahının azalmasına neden oldu. Trump, geçen hafta yaptığı "Çin tarafı müzakereleri yavaşlatıyor" açıklamasından sonra, dün akşam da Çinli yetkilileri "ticaret anlaşmasını bozmakla" suçladı. Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He'nin bugün ABD'de görüşmelere başlaması bekleniyor.

Ticaret müzakereleri piyasaların gündemini meşgul ederken, ABD ile İran arasında artan gerilim de yatırımcıların odağına yerleşti. Trump, dün akşam İran'ın demir, çelik, bakır ve alüminyum sektörlerine yaptırım getiren başkanlık kararına imza attı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün özellikle petrol ve uluslararası bankacılık konularında İran'ın çıkarlarını koruyacak adımların atılmaması durumunda "uranyum zenginleştirme çalışmalarına getirilen yüzde 3,67 zenginleştirme sınırını tanımayacaklarını ve Arak Ağır Su Reaktörü'nün modernizasyonuna başlayacaklarını" söylemişti.