Küresel piyasalar Noel tatiline negatif girdi

İSTANBUL (AA) - Dünya borsalarındaki satış baskısı etkisini artırırken, bugün Noel tatili nedeniyle başlıca piyasaların neredeyse tamamı kapalı olacak.

ABD'de dün yarım gün işlem gerçekleştirilen New York borsasında sert düşüşler görüldü. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası'nı (Fed) eleştirmeye devam etmesinin ardından Dow Jones endeksi yüzde 2,91, S&P 500 endeksi yüzde 2,71 ve Nasdaq endeksi de yüzde 2,21 değer kaybetti. S&P 500 endeksi 4’üncü haftaya taşıdığı satıcılı seyirle 17 Nisan 2017'den bu yana gördüğü en düşük seviyesi olan 2.351 puana kadar indi.

Analistler, Trump'ın "Ekonomimizdeki tek sorun Fed" açıklaması ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in hafta sonu bankaların yöneticilerini arayarak likidite yeterliliği ile ilgili görüşmesinin piyasaları olumsuz etkilediğini belirtti. Noel tatili öncesinde daha önce görülmemiş şekilde satış baskısı altında kalan pay piyasalarında tepki alımlarının zayıf kaldığını ifade eden analistler, düşük işlem hacmiyle sert dalgalanmaların yılbaşına kadar devam edebileceğini söyledi.