FİNANS

Küresel piyasalar Noel tatiline negatif girdi

FİNANS HABERLERİ  | 25.12.2018 09:17 | Son Güncelleme

Yurt içinde, küresel piyasalara görece sınırlı bir düşüş kaydeden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 91.527 puandan tamamladı - Dolar/TL ise dün yüzde 0,55 değer kaybıyla 5,2883'ten kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,32 seviyesine yükseldi

İSTANBUL (AA) - Dünya borsalarındaki satış baskısı etkisini artırırken, bugün Noel tatili nedeniyle başlıca piyasaların neredeyse tamamı kapalı olacak.

ABD'de dün yarım gün işlem gerçekleştirilen New York borsasında sert düşüşler görüldü. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası'nı (Fed) eleştirmeye devam etmesinin ardından Dow Jones endeksi yüzde 2,91, S&P 500 endeksi yüzde 2,71 ve Nasdaq endeksi de yüzde 2,21 değer kaybetti. S&P 500 endeksi 4’üncü haftaya taşıdığı satıcılı seyirle 17 Nisan 2017'den bu yana gördüğü en düşük seviyesi olan 2.351 puana kadar indi.

Analistler, Trump'ın "Ekonomimizdeki tek sorun Fed" açıklaması ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in hafta sonu bankaların yöneticilerini arayarak likidite yeterliliği ile ilgili görüşmesinin piyasaları olumsuz etkilediğini belirtti. Noel tatili öncesinde daha önce görülmemiş şekilde satış baskısı altında kalan pay piyasalarında tepki alımlarının zayıf kaldığını ifade eden analistler, düşük işlem hacmiyle sert dalgalanmaların yılbaşına kadar devam edebileceğini söyledi.

Avrupa pay piyasalarının önemli bir kısmında dün başlayan Noel tatili bugün ve yarın da devam edecek.

ABD pay piyasalarındaki sert düşüşler, Asya piyasalarıyla bugüne de taşındı. Dün kapalı olan Japonya piyasalarında bugün yüzde 5 değer kaybeden Nikkei 225 endeksi, 19.155,74 puanla 25 Nisan 2017'den bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi de kapanışa yakın yüzde 1,8 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, küresel piyasalara görece sınırlı bir düşüş kaydeden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 91.527 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,55 değer kaybıyla 5,2883'ten kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,32 seviyesine yükseldi.

Analistler, zayıf veri takvimi ve uluslararası piyasaların kapalı olması nedeniyle düşük işlem hacimli dalgalı seyrin bugün de devam edebileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.300 ve 90.000 seviyelerinin destek, 92.500 ve 93.400'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, aralık ayı finansal hizmetler güven endeksi

İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler varTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var
Bursa'da turizmde yeni adımBursa'da turizmde yeni adım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var

Bursa'da turizmde yeni adım

Bursa'da turizmde yeni adım

Sanayinin duayeni Asım Kocabıyık anıldı

Sanayinin duayeni Asım Kocabıyık anıldı

Marmarabirlik'ten 347 milyon liralık zeytin alımı

Marmarabirlik'ten 347 milyon liralık zeytin alımı

JWP Yönetici Ortağı, Fulya Özarı ve Leslie Krespin oldu

JWP Yönetici Ortağı, Fulya Özarı ve Leslie Krespin oldu

Birleşik Krallık’ta kedi ve köpek satışı yasaklanıyor

Birleşik Krallık’ta kedi ve köpek satışı yasaklanıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.