Küresel piyasalar PMI verilerini bekliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda, dün ABD Merkez Bankası (Fed) temmuz ayı toplantı tutanaklarından gelecek dönem faiz patikasına ilişkin sinyal alınamamasının ardından, bugün yatırımcı kararlarının ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğunlaşan veri gündemiyle şekilleneceği belirtiliyor.

Fed'in 11 yıl aradan sonra 25 baz puanlık faiz indirimine gittiği temmuz ayı toplantı tutanakları dün açıklandı. Faiz patikasına ilişkin sinyallerin arandığı tutanaklarda, indirim kararının agresif bir gevşeme döngüsünün başlangıcı değil, "yeniden ayarlama" olduğu belirtildi. Gelecek aylarda faizlerde indirime gidilip gidilmeyeceğine ilişkin ipucu alınamayan tutanaklarda, "Katılımcıların çoğu, son aylardaki ekonomik görünümün değişmesine cevaben politika duruşunun yeniden ayarlanması veya döngü ortası düzenlemenin bir parçası olarak 25 baz puanlık indirim önerdiler." ifadeleri kullanıldı.

Tutanaklarda, ekonominin güç kaybetmesinin ana nedeni olarak ticaret gelişmeleri gösterilirken, dün ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Çin ve diğer ticaret anlaşmaları harika durumda. Tek problem bizim Powell ile Fed'e sahip olmamız. Powell, vuruş yapamayan bir golf oyuncusuna benziyor. Eğer büyük bir faiz indirimine giderek doğru şeyi yaparsa ABD güçlü bir büyüme kaydedecek. Uyan Fed." değerlendirmelerini yaptı.