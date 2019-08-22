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Küresel piyasalar PMI verilerini bekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2019 09:09 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar PMI verilerini bekliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda, dün ABD Merkez Bankası (Fed) temmuz ayı toplantı tutanaklarından gelecek dönem faiz patikasına ilişkin sinyal alınamamasının ardından, bugün yatırımcı kararlarının ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğunlaşan veri gündemiyle şekilleneceği belirtiliyor.

Fed'in 11 yıl aradan sonra 25 baz puanlık faiz indirimine gittiği temmuz ayı toplantı tutanakları dün açıklandı. Faiz patikasına ilişkin sinyallerin arandığı tutanaklarda, indirim kararının agresif bir gevşeme döngüsünün başlangıcı değil, "yeniden ayarlama" olduğu belirtildi. Gelecek aylarda faizlerde indirime gidilip gidilmeyeceğine ilişkin ipucu alınamayan tutanaklarda, "Katılımcıların çoğu, son aylardaki ekonomik görünümün değişmesine cevaben politika duruşunun yeniden ayarlanması veya döngü ortası düzenlemenin bir parçası olarak 25 baz puanlık indirim önerdiler." ifadeleri kullanıldı.

Tutanaklarda, ekonominin güç kaybetmesinin ana nedeni olarak ticaret gelişmeleri gösterilirken, dün ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Çin ve diğer ticaret anlaşmaları harika durumda. Tek problem bizim Powell ile Fed'e sahip olmamız. Powell, vuruş yapamayan bir golf oyuncusuna benziyor. Eğer büyük bir faiz indirimine giderek doğru şeyi yaparsa ABD güçlü bir büyüme kaydedecek. Uyan Fed." değerlendirmelerini yaptı.

Analistler, Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'a faiz indirimi için baskı yapmaya devam etmesi ve temmuz ayı toplantı tutanaklarında gelecek dönem faiz patikasına ilişkin sinyal alınamamasının ardından yarın Jackson Hole konferansı kapsamında Powell'ın yapacağı değerlendirmelerin öneminin arttığını vurguladı.

Powell'ın konferansı, geçmiş dönem Fed başkanları gibi bir iletişim kanalı olarak kullanıp kullanmayacağının yakından takip edileceğini aktaran analistler, eylül ayı için 25 baz puanlık faiz indiriminin piyasalarda tamamen fiyatlanmış durumda olduğunu söyledi.

Ticaret savaşı cephesinde ise Trump'ın "biri Çin ile boy ölçüşmeliydi" açıklamasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığından, Washington yönetimine "bizimle iyi geçinin" çağrısı yapıldı.

Çin'in ticaret savaşı konusunda sert tavrını koruması ve Fed toplantı tutanaklarında faiz patikası ile bankanın gelecek dönem duruşuna dair net bir sinyal alınamamasına karşın, ABD'de perakende sektörü şirketlerinin güçlü kar açıklamalarının ardından New York borsasında Dow Jones Endeksi yüzde 0,93, S&P 500 Endeksi yüzde 0,82 ve Nasdaq teknoloji endeksi yüzde 0,90 değer kazandı. Dolar endeksinin 98,3 civarında yatay bir seyir izlediği görülürken, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,57'ye gerilediği görüldü.

Avrupa tarafında İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin istifa etmesinin ardından yeni bir koalisyon hükümeti senaryosu güçlenirken, bu durum pay piyasalarını destekledi. Öte yandan tarafların sertleşmesi sonrası anlaşmasız Brexit ihtimali güçlenirken, İngiltere Başbakanı Johnson dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşme gerçekleştirmesinin ardından bugün de Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile temaslarda bulunacak. Bu gelişmelerle dün İtalya'da FTSE MIB 30 endeksinde yüzde 1,8'lik, Fransa'da CAC 40 endeksinde yüzde 1,7'lik, İngiltere'de FTSE 100 endeksinde yüzde 1,1'luk ve Almanya'da DAX 30 endeksinde yüzde 1,3'lük yükseliş yaşandı. Avro/dolar paritesi ise dün 1,11 sınırının altına inerek 1,10 seviyelerine çekildi.

Asya tarafında Japonya'da imalat sanayi verilerinin arka arkaya 4 ay düşüş kaydetmesinin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Çin'de Şanghya bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,53 azalışla 95.522,11 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 5,71'den günü tamamlamasının ardından bugün 5,73 civarından işlem görüyor.

Analistler, dün açıklanan Fed toplantı tutanaklarının ardından bugün Jackson Hole'da konferansı kapsamında merkez bankaları yetkililerinden gelecek mesajların yakından takip edileceğini, Powell'ın yarın konferansta vereceği mesajlar öncesi ise bekleyiş temasının süreceğini söyledi.

Bugün veri gündeminin yoğun olduğuna işaret eden analistler, küresel çapta açıklanacak PMI verilerinin yanı sıra ABD'de işsizlik başvuruları ve Avrupa'da Tüketici Güven Endeksi'nin açıklanacağını bildirdi. Yurt içinde ise uluslararası yatırım pozisyonu, Tüketici Güven Endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.000 puanın destek, 96.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 2. çeyrek uluslararası yatırım pozisyonu

10.00 Türkiye, haziran ayı Tüketici Güven Endeksi

10.15 Fransa, ağustos ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

10.30 Almanya, ağustos ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.45 ABD, ağustos ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, temmuz ayı öncü endeks

17.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı tüketici güveni

18.00 ABD, ağustos ayı Kansas City Fed İmalat Endeksi

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