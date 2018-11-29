Küresel piyasalar, Powell'ın açıklamaları sonrası pozitif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın "güvercin" açıklamaları sonrası dolar değer kaybederken, pay piyasaları hızlı yükseldi.

New York Ekonomi Kulübü'nde dün konuşan Powell, ülke ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 3 civarında büyümeye devam ettiğini, işsizlik oranının yüzde 3,7 ile son 49 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ve enflasyonun yüzde 2 hedefine yakın seyrettiğini belirterek, "Faiz oranları, tarihi standartlara göre hala düşük ve ekonomi için nötr olacağı tahmin edilen seviyelerin biraz altında seyrediyor." ifadelerini kullandı. Kademeli faiz artırımlarının ekonomik etkilerinin belirsiz olduğunu ve tamamıyla fark edilmesi için bir yıl veya daha fazla zaman geçmesi gerektiğini ifade eden Powell, güçlü büyüme, düşük işsizlik ve yüzde 2 civarındaki enflasyonun devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Powell'ın, "mevcut politika faizinin nötr seviyenin biraz altında olduğunu" söylemesini, Fed'in faiz artırımlarına gelecek yıl ara verebileceği şeklinde değerlendiren piyasalarda dolar endeksi yüzde 0,6 değer kaybederken, pay piyasalarının değer kazancı yüzde 2'yi aştı. Öte yandan, dün açıklanan ABD’nin üçüncü çeyreğe yönelik büyüme verisi, beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5 gelerek ülke ekonomisinin 2014 yılından bu yana en iyi 6 aylık dönemini yaşadığını ortaya koydu. ABD, yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 4,2 büyümüştü.