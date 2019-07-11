Küresel piyasalar Powell'ın mesajları ile pozitif seyrediyor

Bu gelişmelerle, dolar endeksi düşüşe geçerek, günü yüzde 0,5 azalışla 97 sınırından tamamlarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,05'in altında dengelendi. New York borsasında ise alış ağırlıklı bir seyir izlendi ve S&P 500 endeksi 3.003 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,29, S&P 500 endeksi yüzde 0,45 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 yükselişle günü tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda değer kaybeden doların gelişmekte olan ülke varlıkları için pozitif olduğunu belirterek, yurt dışında ve yurt içinde başlaması beklenen faiz indirimlerinin de özellikle banka pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Yurt içinde, dün düşüş eğilimindeki döviz kurları ve banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,83 artışla 98.585 puandan tamamladı. Dün yüzde 1 azalışla 5,6761'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,6690'dan işlem görüyor.

Bugün Asya pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Powell'ın açıklamaları sonrası dün sert yükselen altının ons fiyatı, yavaşlasa da pozitif görünümünü devam ettiriyor. Altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 1.422 dolara çıkarken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.

Avrupa tarafında, ABD ile ticaret konusundaki endişeler ve siyasi belirsizlikler pay piyasaları üzerinde baskıya neden oluyor. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,51, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Avro ise Powell sonrası dolardaki değer kaybının etkisiyle 1,1200'den 1,1280'e çıktı.

Yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri akışı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü konuşmasının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 ve 100.000 seviyelerinin direnç, 96.700 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, mayıs ayı cari işlemler hesabının 300 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler dengesi beklentisi, 900 milyon dolar fazla ile 600 milyon dolar açık arasında yer aldı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı cari işlemler dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

