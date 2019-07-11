FİNANS

Küresel piyasalar Powell'ın mesajları ile pozitif seyrediyor

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2019 09:15 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar Powell'ın mesajları ile pozitif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirim sinyalinin ardından pozitif seyrederken, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi takip edilecek.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki konuşmasında, son aylarda ekonomik görünüm üzerindeki belirsizliklerin arttığını belirterek, ticaret gelişmeleri, federal borç tavanı ve Brexit dahil politika meselelerine ilişkin risklere dikkati çekti. Geçen hafta beklentilerden iyi gelen tarım dışı istihdam verisinin görüşlerini etkileyip etkilemediği sorusuna "Hayır" cevabı veren Powell, piyasalarda Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerini artırdı.

Powell'ın açıklamaları sonrası bu ay sonu gerçekleştirilecek Fed'in Açık Piyasa Komitesi toplantısında faizlerin 50 baz puan indirilebileceği beklentileri yüzde 25'e çıkarken, ekonomistlerin yüzde 75'i 25 baz puanlık indirim öngörüyor.

Bu gelişmelerle, dolar endeksi düşüşe geçerek, günü yüzde 0,5 azalışla 97 sınırından tamamlarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,05'in altında dengelendi. New York borsasında ise alış ağırlıklı bir seyir izlendi ve S&P 500 endeksi 3.003 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,29, S&P 500 endeksi yüzde 0,45 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 yükselişle günü tamamladı.

Avrupa tarafında, ABD ile ticaret konusundaki endişeler ve siyasi belirsizlikler pay piyasaları üzerinde baskıya neden oluyor. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,51, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Avro ise Powell sonrası dolardaki değer kaybının etkisiyle 1,1200'den 1,1280'e çıktı.

Bugün Asya pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Powell'ın açıklamaları sonrası dün sert yükselen altının ons fiyatı, yavaşlasa da pozitif görünümünü devam ettiriyor. Altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 1.422 dolara çıkarken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.

Yurt içinde, dün düşüş eğilimindeki döviz kurları ve banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,83 artışla 98.585 puandan tamamladı. Dün yüzde 1 azalışla 5,6761'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,6690'dan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda değer kaybeden doların gelişmekte olan ülke varlıkları için pozitif olduğunu belirterek, yurt dışında ve yurt içinde başlaması beklenen faiz indirimlerinin de özellikle banka pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri akışı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü konuşmasının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 ve 100.000 seviyelerinin direnç, 96.700 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, mayıs ayı cari işlemler hesabının 300 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler dengesi beklentisi, 900 milyon dolar fazla ile 600 milyon dolar açık arasında yer aldı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı cari işlemler dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü? İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Osmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttıOsmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttı
89 yıllık Bursalı kestane üreticisi Kafkas'tan konkordato talebi89 yıllık Bursalı kestane üreticisi Kafkas'tan konkordato talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

Dolarda 'Fed' etkisi! İşte son durum

Dolarda 'Fed' etkisi! İşte son durum

Dünya devi fabrikayı açıyor

Dünya devi fabrikayı açıyor

Erdoğan'dan önemli faiz açıklaması

Erdoğan'dan önemli faiz açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

"Elbette ki göstergeler endişe verici"

"Elbette ki göstergeler endişe verici"

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttı

Osmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttı

89 yıllık Bursalı kestane üreticisi Kafkas'tan konkordato talebi

89 yıllık Bursalı kestane üreticisi Kafkas'tan konkordato talebi

TOKİ 159 iş yeri ile 55 konutu satışa çıkardı

TOKİ 159 iş yeri ile 55 konutu satışa çıkardı

Karacabey'de soğan üreticisi memnun

Karacabey'de soğan üreticisi memnun

Alpha Group’tan ‘enerji’ye yatırım

Alpha Group’tan ‘enerji’ye yatırım

Kırmızı örümcekle erken mücadale incir üreticilerini rahatlattı

Kırmızı örümcekle erken mücadale incir üreticilerini rahatlattı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.