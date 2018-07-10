Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar artan risk iştahı ile pozitif bir seyir izlerken, bugünden itibaren hareketlenecek haber ve veri takvimi yatırımcı kararları üzerinde etkili olacak.

ABD'de dün açıklanan tüketici kredilerinin, mayısta 24,6 milyar dolar artarak son 6 ayın en hızlı yükselişini keydetmesinin ardından pay piyasalarında yükseliş eğiliminin devam ettiği görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 1,31, S&P 500 endeksi ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,88 değer kazanırken, dolar endeksi 93,7 ile 14 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrasında toparlanarak 94'ün hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin takip edildiğini belirterek, Çin'in, ABD'nin gümrük tarifesine misilleme ile cevap vermesinin ardından gözlerin ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına çevrildiğini ifade etti. Yarın başlayacak NATO zirvesinde liderlerin söylemlerinin bu anlamda piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, veri takviminin ise bugün Çin'in enflasyon verileri ile hareketlendiğini dile getirdi.