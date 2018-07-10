FİNANS

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 09:19 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar artan risk iştahı ile pozitif bir seyir izlerken, bugünden itibaren hareketlenecek haber ve veri takvimi yatırımcı kararları üzerinde etkili olacak.

ABD'de dün açıklanan tüketici kredilerinin, mayısta 24,6 milyar dolar artarak son 6 ayın en hızlı yükselişini keydetmesinin ardından pay piyasalarında yükseliş eğiliminin devam ettiği görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 1,31, S&P 500 endeksi ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,88 değer kazanırken, dolar endeksi 93,7 ile 14 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrasında toparlanarak 94'ün hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin takip edildiğini belirterek, Çin'in, ABD'nin gümrük tarifesine misilleme ile cevap vermesinin ardından gözlerin ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına çevrildiğini ifade etti. Yarın başlayacak NATO zirvesinde liderlerin söylemlerinin bu anlamda piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, veri takviminin ise bugün Çin'in enflasyon verileri ile hareketlendiğini dile getirdi.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan verilere göre ihracat mayısta önceki aya göre yüzde 1,8, ithalat da yüzde 0,7 artarken, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Keqiang'ın ortak basın toplantısında serbest ticaretin önemine ve geliştirilmesine yönelik mesajları dikkati çekti.

İngiltere'de Brexit ile ilgili siyasi hareketlilik de durulmuyor. İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit ile ilgili görüş ayrılıklarıyla istifa eden bakanların yerine yeni atamalar yaparken, sürecin bundan sonra nasıl bir seyir izleyeceğine ilişkin tedirginlikler arttı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,38, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,92 yükseliş kaydetti.

Bugün Çin'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4,7 ile beklentileri aşması ve Tüketici Fiyat Endeksinin de yıllık yüzde 1,9'a yükselmesi sonrasında kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 gerilerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 değer kazandı.

Yurt içinde, dün artan küresel risk iştahı ile pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, yurt içi piyasalar kapanana kadar düşüş eğiliminde hareket eden döviz kurları, akşam saatlerinde uluslararası piyasada yükselişe geçti. BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,53 artışla 99.253 puandan tamamlarken, dolar/TL akşam saatlerinde yüzde 4'e yakın yükselişle 4,7354'ten kapanış yaptı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 1,6 değer kaybederek 4,66’nın altına geriledi.

Analistler, dün akşam açıklanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine ilişkin yansımaların takip edileceğini belirterek, yayımlanan kararnamelerin de piyasalarda dalgalanmaya neden olduğunu, kısa süre içinde bu etkilerin azalarak sonlanacağını ifade etti. Dün Hazine'nin başarıyla tamamladığı ihalelerin ardından bugün de 3 ihale düzenleneceğini anımsatan analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,75 seviyesinin güçlü direnç konumunda olduğunu, BIST 100 endeksinde ise 96.500-101.600 bandının izlenmesi gerektiğini söyledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

11.30 İngiltere, mayıs ayı dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi endeksi

12.00 Almanya, temmuz ayı ZEW endeksleri

17.00 ABD, mayıs ayı açık iş sayısı

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