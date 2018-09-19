Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ticaret savaşı endişelerinin azalması ile dün pozitif bir seyir izlerken, bugün hareketlenecek veri takvimi takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalar ile piyasaların odağında yer almaya devam ediyor. Dün Avrupa Birliği'nin (AB) otomobillere yönelik gümrük vergisini önlemek için gerçekleştirdiği ticaret müzakerelerinde ikna olduğunu ve anlaşmaya varıldığını belirten Trump, Çin ile ticarette alınan önlemlerin dış ticaret dengesine etkisinin zamanla görüleceğini kaydetti. Dün ayrıca ABD'de federal hükümetin kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde kapanmasını önleyecek 854 milyar dolarlık bütçe tasarısının Senato'dan geçmesinin de etkisiyle Dow Jones endeksi yüzde 0,71, S&P 500 endeksi yüzde 0,54 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 değer kazandı.

Avrupa tarafında, veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle iç dinamikler öne çıkarken, avro/dolar paritesi, içinde bulunduğu 1,1600-1,1750 bandındaki dalgalı seyrini sürdürüyor. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,51, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyretti. Analistler, Brexit ile ilgili haber akışının piyasaları meşgul etmeye devam ettiğini kaydederek, bugün AB liderler toplantısının takip edileceğini söyledi.