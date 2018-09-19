FİNANS

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 09:16 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ticaret savaşı endişelerinin azalması ile dün pozitif bir seyir izlerken, bugün hareketlenecek veri takvimi takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalar ile piyasaların odağında yer almaya devam ediyor. Dün Avrupa Birliği'nin (AB) otomobillere yönelik gümrük vergisini önlemek için gerçekleştirdiği ticaret müzakerelerinde ikna olduğunu ve anlaşmaya varıldığını belirten Trump, Çin ile ticarette alınan önlemlerin dış ticaret dengesine etkisinin zamanla görüleceğini kaydetti. Dün ayrıca ABD'de federal hükümetin kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde kapanmasını önleyecek 854 milyar dolarlık bütçe tasarısının Senato'dan geçmesinin de etkisiyle Dow Jones endeksi yüzde 0,71, S&P 500 endeksi yüzde 0,54 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 değer kazandı.

Avrupa tarafında, veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle iç dinamikler öne çıkarken, avro/dolar paritesi, içinde bulunduğu 1,1600-1,1750 bandındaki dalgalı seyrini sürdürüyor. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,51, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyretti. Analistler, Brexit ile ilgili haber akışının piyasaları meşgul etmeye devam ettiğini kaydederek, bugün AB liderler toplantısının takip edileceğini söyledi.

Bugün Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 değer kazandı.

Yurt içinde, dün döviz kurlarındaki yükselişlere karşın Borsa İstanbul'da alış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi yüzde 0,57 değer kazanarak 94.887 puana çıkarken, dün yüzde 1,16 artışla 6,3875'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalar arası piyasanın açılışında 6,4050 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ticaret savaşına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 ve 95.500 seviyelerinin direnç, 93.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı konut satışları

11.30 İngiltere, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, ağustos ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri

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