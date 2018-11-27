Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasaların dün pozitif bir seyir izlemesinin ardından bugün ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmaları takip edilecek.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin ardından artan petrol fiyatlarının desteklediği enerji şirketlerinin fon ve pay piyasaları, dün, geçen haftaki sert düşüşünü sonlandırarak yükselişe geçti. ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 1,46, S&P 500 endeksi yüzde 1,55 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,06 değer kazanırken, 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 3,0550-3,0580 bandında yatay seyretti.

Dolar endeksi ise dün, cuma günkü yükselişini devam ettirerek 97'nin üzerini test etmesinin ardından bu seviyenin hemen altında dengelendi.

Avrupa tarafında, İtalya riskine ilişkin iyimserliğin artmasıyla pay piyasalarında hızlı yükselişler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,45, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,20 değer kazandı. İtalya'da MIB 30 endeksi ise ekonomi yönetiminin bütçeyi tekrar gözden geçirebileceği haberleri ile yüzde 2,77 yükseliş kaydetti. Dün piyasalardaki risk iştahını artıran bir başka gelişme de Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin "Avro Bölgesi’ndeki yavaşlamanın ECB’nin rotasını değiştirmek için yeterli olmadığını" söylemesi oldu.