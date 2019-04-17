Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar karışık sinyaller veren makroekonomik verilere karşın merkez bankalarının piyasaları desteklemeye devam edeceği beklentileri ile pozitif seyrediyor. ABD'de dün açıklanan veriler beklentilerin altında kalırken, bugün Çin'de açıklanan büyüme ve sanayi üretim verisinin beklentileri aşması, Asya piyasalarında dolar endeksinin değer kaybetmesine, Brent petrol ve bakır fiyatlarının ise yükselmesine neden oldu. Dolar endeksi, dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 gerileyerek 97'nin altına inerken, Brent petrolün varil fiyatı 72 doların üzerinde dengelendi. Büyüme beklentilerinin yüksek oranda etkilediği bakırın libresi ise şu dakikalarda yüzde 0,7 artışla 2,95 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD'de dün öngörülerin altında kalan sanayi üretim verisinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) "güvercin" politikalara devam edeceği beklentileri devam etti. Fed iyimserliğinin yanı sıra açıklanan şirket bilançoları ve yükselen petrol fiyatlarının hisse ve fonları desteklemesi ile dün New York borsasında yükselişler görüldü. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,26, S&P 500 endeksi yüzde 0,05 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün Almanya ve Avro Bölgesi için açıklanan ZEW endeksleri, pay piyasaları ve avroyu destekledi. Almanya'da ZEW ekonomik beklenti endeksi mart ayındaki eksi 3,6 seviyesinden nisanda artı 3,1 puana yükselirken, şirketlerin karlılıklarına ilişkin beklentilerin de hisse ve sektör bazlı hareketlere neden olduğu görüldü. Alman internet perakendecisi Zalando'nun hisseleri, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde kar açıklayacağı beklentisi ile dün yüzde 10,59 değer kazandı. Söz konusu gelişmelerle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,67, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 yükseldi. Bugün Çin'de açıklanan sanayi üretim endeksinin yıllık 8,5 artması ve ekonominin yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 6,4 ile beklentilerin üzerinde büyümesi sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kazandı. Japonya'da sanayi üretimi ise martta yıllık yüzde 1,1 geriledi. Yurt içinde, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin artan iyimserlik akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ile desteklendi. Kalın, S-400 konusunda ABD Kongresi'ne sunulan yaptırım teklifinin kabul edilse dahi Trump'ın muafiyet yetkisini kullanmasını beklediklerini ifade ederek, Patriot füze sistemi konusunda da yetkililerin müzakerelere devam ettiğini ancak henüz istenilen noktaya ulaşılamadığını söyledi.