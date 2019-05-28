Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve ticaret savaşına yönelik haber akışının sakin olmasının etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün yaptığı açıklamada, Tahran'ın nükleer silah peşinde olmadığını, ABD'nin ise yaptırımlarla İran halkına zarar vererek bölgede gerginliğe yol açtığını belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang ise ABD’nin Çin ile bir ticaret anlaşmasına hazır olmadığı açıklamalarına ilişkin, "Başından beri herhangi iki ülke arasındaki farklılıkların dostane istişare ve müzakerelerle çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'den piyasaları olumsuz etkileyen risklerle ilgili haber akışının da zayıf olmasının etkisiyle küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

ABD ve İngiltere borsalarının resmi tatil dolayısıyla dün kapalı olması da açık olan piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkmasına neden oldu. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,50, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 değer kazanırken, avro/dolar paritesi analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,12'nin üzerinde tutunamadı ve 1,1180 seviyesinde dengelendi.