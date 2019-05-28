FİNANS

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2019 09:06 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve ticaret savaşına yönelik haber akışının sakin olmasının etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün yaptığı açıklamada, Tahran'ın nükleer silah peşinde olmadığını, ABD'nin ise yaptırımlarla İran halkına zarar vererek bölgede gerginliğe yol açtığını belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang ise ABD’nin Çin ile bir ticaret anlaşmasına hazır olmadığı açıklamalarına ilişkin, "Başından beri herhangi iki ülke arasındaki farklılıkların dostane istişare ve müzakerelerle çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'den piyasaları olumsuz etkileyen risklerle ilgili haber akışının da zayıf olmasının etkisiyle küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

ABD ve İngiltere borsalarının resmi tatil dolayısıyla dün kapalı olması da açık olan piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkmasına neden oldu. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,50, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 değer kazanırken, avro/dolar paritesi analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,12'nin üzerinde tutunamadı ve 1,1180 seviyesinde dengelendi.

Avrupa tarafında, Brexit belirsizliği devam ederken, bugün Brüksel’de yapılacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi takip edilecek. AB'ye üye 28 ülke liderinin katılacağı zirvede, Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları ile AB kurumlarının başkanlıklarının belirlenmesi süreci ele alınacak.

Bugün Japonya'da açıklanan hizmet sektörü Üretici Fiyat Endeksi’nin, yıllık yüzde 0,9 artarak beklentilerin altında kalması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde ise 2 günlük yükselişin ardından dün Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, yüzde 0,61 değer kaybıyla günü 85.545 puandan tamamlarken, Merkez Bankasının zorunlu karşılık alımı ile düşüşe geçen dolar/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 6,0607'den kapandı.

Analistler, Merkez Bankasının yabancı para zorunlu karşılık oranlarında yaptığı 200 baz puanlık artış sonrası dolar kurunun 6,0350 desteğini test ettiğini ancak bu seviyeden gelen alımlarla 6,05-6,08 bandında dengelendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise veri gündemi ile jeopolitik ve ticaret savaşı konularında gelebilecek haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 87.200 ve 88.500'ün yeni hedefler olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı ekonomik güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı tüketici ve ekonomik güven endeksi

16.00 ABD, 1. çeyrek konut fiyat endeksi

17.00 ABD, Dallas Fed imalat aktivite endeksi

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Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

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