Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, 29 Temmuz Pazartesi günü tekrar başlaması beklenen ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif seyrediyor.

ABD ile Çin arasında yüz yüze gerçekleştirilecek ticaret müzakerelerinin pazartesi günü tekrar başlayacak olması yatırımcılarda iyimserliği artırırken, buna bağlı olarak pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

ABD'de dün açıklanan ikinci el konut satışları verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın Dow Jones endeksi yüzde 0,65, S&P 500 endeksi yüzde 0,68 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 değer kazandı. Dolar endeksi ise yükseliş eğilimini sürdürerek dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 97,5'in üzerinde kapanış gerçekleştirdi.

Avrupa tarafında, yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankası faiz kararı öncesi İngiltere'de Muhafazakar Parti’nin liderliğine seçilerek Başbakanlık koltuğuna oturan Boris Johnson'ın kabine atamaları ve ekonomi politikalarına ilişkin açıklamaları takip ediliyor. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,64, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 yükseldi.