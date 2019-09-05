FİNANS

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 09:21 | Son Güncelleme

Çin ve ABD'nin, ticaret müzakerelerine ekimde tekrar başlayacağı yönündeki haberlerle pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, İngiltere'deki Brexit kördüğümü gündemin odağındaki yerini koruyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin yeniden başlayacağı yönündeki haberlerle pozitif seyrediyor.

Çin ve ABD'nin, ticaret müzakerelerine ekim ayı başında tekrar başlayacağı yönündeki haberlerle pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, İngiltere'deki Brexit kördüğümü gündemin odağındaki yerini koruyor.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin tarafının başmüzakerecisi, Çin Merkezi Maliye ve Ekonomi Liderlik Grubu Ofisi Direktörü ve Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile telefonda görüştü. Görüşmede iki taraf da, yüksek düzeyli müzakerelerin ABD'nin başkenti Washington'da yapılması için anlaşarak daha önceki yakın iletişimi sürdüreceklerini bildirdi. Açıklamada, iki taraftan yetkililerin, müzakere için iyi şartların oluşturulması adına pratik eylemlere geçilmesi ve ortak çaba harcanması gerektiğini düşündüğü de kaydedildi.

Ticaret müzakerelerinin yeniden başlayacağı haberleri ile alıcılı seyreden New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,91, S&P 500 endeksi yüzde 1,08 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,30 değer kazandı.

Avrupa tarafında ise Brexit başlığı altında parlamentodaki satranç oyunu devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngören teklifi dün parlamentoda kabul edilmedi. Muhalefet partileri, erken seçime desteği, anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarının yasalaşması koşuluna bağlamıştı.

Avam Kamarası'nda anlaşmasız Brexit'i engellemek için muhalefetin gündeme taşıdığı yasa tasarısı, 299'a karşı 327 oyla kabul edilerek Lordlar Kamarası'na sevk edilmişti. Tasarıya göre, İngiliz hükümeti, 19 Ekim'e kadar AB ile bir Brexit anlaşması sağlayamazsa veya anlaşmasız ayrılık için parlamentonun onayını alamazsa AB'den Brexit için 3 aylık erteleme talep etmek zorunda olacak ve AB'nin farklı bir tarih teklif etmesi durumunda da bunu kabul veya ret yetkisi İngiliz hükümetinde değil, parlamentosunda olacak.

Bugün Lordlar Kamarası'nın da tasarıyı hızla gündemine alıp onaylamasının ardından tasarının cuma günü yasalaşması bekleniyor.

Söz konusu gelişmelerle sterlin/dolar paritesi, yükselişe geçerek günü yüzde 1,37 artışla 1,2251'den tamamladı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,96, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21 değer kazandı.

Bugün ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle Asya piyasalarında da pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,5, Çin'de Şanghay bileeşik endeksi yüzde 1,8 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, tahminlerin altında kalan enflasyon verisinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) ilişkin artan faiz indirim beklentileri piyasaları desteklemeye devam ediyor. Temmuz toplantısında politika faizini 425 baz puan indiren TCMB'nin, 12 Eylül’deki toplantısında da faiz indirimine devam etmesi bekleniyor.

Faiz indirim beklentileri ile 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 15,81'e inerken, dolar/TL, hafta başından bu yana yüzde 3'ten fazla değer kaybederek 5,65 seviyesine geriledi.

Dün alış ağırlıklı seyrini sürdüren Borsa İstanbul'da ise yüzde 1,27 değer kazancıyla 100.077 puana çıkan BIST 100 endeksinin, geçen haftanın kapanışına göre yükselişi yüzde 3,5'e ulaştı.

Analistler, artan küresel risk iştahının da etkisiyle yurt içi piyasaların pozitif seyrinin devam etmesinin beklenebileceğini ifade ederek, BIST 100 endeksinde 100.500'ün aşılması durumunda yeni hedefin 101.800 ve 102.500 seviyeleri olacağını, 98.500 puanın ise destek konumuna gelebileceğini söyledi.

Dolar/TL'de ise 5,6430'un destek konumunda olduğuna işaret eden analistler, bu seviyenin kırılması durumunda 5,50'nin gündeme geleceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

15.15 ABD, ağustos ayı ADP özel sektör istihdamı

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.45 ABD, ağustos ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleri

17.00 ABD, ISM imalat dışı endeks

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