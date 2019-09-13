Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

ABD'de dün açıklanan verilere göre çekirdek enflasyonun yıllık yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde artmasına karşın, ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pay piyasalarında oluşan pozitif hava devam etti. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,17, S&P 500 endeksi yüzde 0,29 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 yükseliş kaydetti.

Analistler, ECB'nin genişlemeci para politikasının pay piyasalarını desteklese de özellikle varlık alım programının yeterli olacağına ilişkin soru işaretleri ve Brexit belirsizliğinin borsalardaki alımları sınırladığını ifade etti.

Karar sonrası avro/dolar paritesi sert bir şekilde dalgalanmasının ardından bir önceki gün kapanışının üzerinde 1,1070 seviyelerinde dengelenirken, pay piyasalarında yükselişler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,41, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 değer kazandı.

ECB dün mevduat faizini beklentiler doğrultusunda yüzde eksi 0,40'tan yüzde eksi 0,50'ye düşürmesi ve varlık alım programına aylık 20 milyar avro ile kasımda başlayacağını duyurdu.

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankasının (ECB) genişlemeci adımı sonrası pozitif seyrederken, yurt içinde, bugün açıklanacak cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi verileri takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ECB kararı sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımda ABD Merkez Bankasını (Fed) eleştirdiğini anımsatan analistler, Fed'in gelecek hafta gerçekleştirilecek toplantısında faizleri 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakıldığını kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretimi endeksinin aylık yüzde 1,3 artması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

Yurt içinde, dün TCMB'nin politika faizini 325 baz puan indirerek yüzde 16,50'ye çekmesi sonrası Türk lirası varlıklardaki pozitif seyir devam etti. Dolar/TL, yüzde 1,6 düşüşle 5,6591'e gerilerken, gösterge tahvilin bileşik faizi de 16 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 15,09'u gördü. BIST 100 endeksi ise banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 103.000 puanın üzerini test etmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 102.447 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve cari işlemler dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de perakende satışlar verilerinin takip edileceğini ifade etti.