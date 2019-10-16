Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar pozitif seyrederken, bugün yoğun veri gündemi ve ABD'de açıklanmaya başlayan şirket bilançoları takip edilecek. Uluslararası Para Fonu (IMF), dün, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize etse de ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve merkez bankalarının genişlemeci tutumlarını sürdüreceği beklentileri küresel piyasaların pozitif seyretmesini sağladı. IMF, dün yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,2'den yüzde 3'e, 2020 için de yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e düşürdü. Raporda, "Küresel ekonomi, senkronize yavaşlama ile karşı karşıya bulunuyor. Küresel büyüme tahmini bu nedenle yeniden aşağı yönlü revize edildi." denildi. ABD'de açıklanmaya başlayan 3. çeyrek şirket bilançoları ve Çin ile devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Dün IMF'nin, ABD için büyüme tahminini 2019'da yüzde 2,6'dan yüzde 2,4’e düşürmesine karşın 2020 için yüzde 1,9’dan yüzde 2,1’e yükseltmesi dikkati çekti. Söz konusu gelişmelerin etkisiyle Dow Jones endeksi yüzde 0,89, S&P 500 endeksi yüzde 1 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,24 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Brexit belirsizliği gündemin odağındaki yerini korurken, büyüme tahminlerindeki düşüşe karşın dün İngiltere hariç pay piyasalarında yükselişler görüldü. IMF, Avro Bölgesi için 2019 büyüme tahminini yüzde 1,3'ten 1,2'ye, 2020 için de yüzde 1,6'dan yüzde 1,4'e düşürdü. Dün Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) tarafından açıklanan cari durum ve beklentiler endeksinin önceki aya göre düşüş eğilimini sürdürmesine karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,15, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,05 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 geriledi. IMF'nin Çin'e ilişkin 2020 büyüme tahminini yüzde 5,8'e düşürmesi sonrası bugün Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,3 değer kaybetti. Japonya'da ise 2020 büyüme tahmininin yüzde 0,4'ten yüzde 0,5'e yükseltilmesinin ardından Nikkei 225 endeksi, yüzde 1'in üzerinde artış kaydetti. Yurt içinde, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin haber akışı gündemin odağında bulunuyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geleceğinin açıklanmasının ardından ABD'li heyetin yapacağı görüşmelerden gelecek haberler takip edilecek.