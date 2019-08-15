Küresel piyasalar resesyon endişeleri ile negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, son açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalması ve siyasi risklerin devam etmesinin resesyon endişelerini artırması nedeniyle negatif seyrediyor.

Hafta başından bu yana başta Almanya'da büyüme ve Çin'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırması, Arjantin'deki gelişmeler, İtalya'da seçimlerin tekrar gündeme gelmesi, Brexit ve ticaret savaşı belirsizlikleri küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına neden oluyor.

Söz konusu gelişmelere bağlı olarak piyasalarda oynaklık artarken, güvenli liman olarak görülen gelişmiş ülke tahvilleri ve altına olan talep artmaya devam etti. ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi tarihinde ilk kez yüzde 2'nin altına geriledi, altının ons fiyatı ise 1.535 dolarla 2013 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD'de, Çin'e uygulanacak ve daha önce eylülde başlayacağı duyurulan bazı ek gümrük tarifelerinin aralık ayına ertelendiğinin açıklanmasının piyasalar üzerindeki pozitif etkisi, resesyon endişeleri ile kısa sürdü.