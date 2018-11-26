FİNANS

Küresel piyasalar, Rusya-Ukrayna gerilimine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 09:25 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, Rusya-Ukrayna gerilimine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar haftaya Rusya-Ukrayna gerginliği ile başlarken, hafta boyunca G20 zirvesine ilişkin beklenti ve açıklamalar ile makroekonomik verilerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Rus ve Ukrayna savaş gemileri Azak Denizi'nde karşı karşıya gelirken, Rus kara sularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri, Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulundu. Rusya, Ukrayna ile yaşanan gerginliğin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BMGK saat 19.00'da toplanacak.

Bu hafta piyasaların en önemli gündem maddesinin, Rusya-Ukrayna gerilimi dışında 30 Kasım'da başlayacak G20 zirvesine ilişkin haber akışının olacağı belirtiliyor. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in zirvedeki görüşmeleri ve yapılacak açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. İki liderin ticaret savaşına ilişkin olası yumuşak açıklamalarının piyasalardaki risk iştahını artıracağını bildiren analistler, bunun özellikle içinde Türkiye'nin de bulunduğu gelişmekte olan ülke varlıklarını pozitif etkileyeceğini kaydetti.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentilerin altında kalması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,73, S&P 500 endeksi yüzde 0,66 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 değer kaybederken, hisse senetlerinin haftalık bazda değer kaybı yüzde 4'ü aştı.

Avrupa tarafında, Brexit ve İtalya endişeleri devam ederken, ekonomik aktiviteye ilişkin gelen son verilerin de moralleri bozması piyasaları olumsuz etkiliyor. Cuma günü açıklanan imalat ve hizmet sektörü PMI verilerinin tahminlerin altında kalması sonrası bugün Almanya'da açıklanacak Ifo endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, hafta genelinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının gündemi meşgul edeceğini söyledi. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,49 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 düşüş kaydetmişti.

Bugün, yeni haftaya Rusya-Ukrayna gerilimi ile başlayan Asya piyasalarında, gelişmelerin fiyatlamalara önemli bir etkisinin olmaması dikkati çekiyor. Geçen hafta yaklaşık yüzde 12 düşen Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,6 değer kazanarak 60 dolar sınırına çıkarken, altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 1.225 doların hemen üzerinde dengelendi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 yükseldi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyretti.

Yurt içinde, pay piyasaları yaklaşık 4 haftadır devam eden yatay bant içindeki dalgalı seyrini sürdürürken, dolar/TL, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 5,30'un altına geriledi. Analistler, Türkiye'de ekonomideki dengelenme sürecinin küresel yatırımcılar tarafından pozitif değerlendirildiğini belirterek, buna paralel risk primlerinin gerilediğini, TL'nin ise değerlendiğini kaydetti. TL'nin pozitif seyrinin devam etmesinin beklenebileceğini ifade eden analistler, şu dakikalarda 5,28 seviyesinden işlem gören dolar/TL'de 5,00-5,10 bandının gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı sektörel güven endeksi

12.00 Almanya, kasım ayı Ifo endeksleri

14.30 Türkiye, kasım ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

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