Küresel piyasalar, Rusya-Ukrayna gerilimine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar haftaya Rusya-Ukrayna gerginliği ile başlarken, hafta boyunca G20 zirvesine ilişkin beklenti ve açıklamalar ile makroekonomik verilerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Rus ve Ukrayna savaş gemileri Azak Denizi'nde karşı karşıya gelirken, Rus kara sularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri, Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulundu. Rusya, Ukrayna ile yaşanan gerginliğin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BMGK saat 19.00'da toplanacak.

Bu hafta piyasaların en önemli gündem maddesinin, Rusya-Ukrayna gerilimi dışında 30 Kasım'da başlayacak G20 zirvesine ilişkin haber akışının olacağı belirtiliyor. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in zirvedeki görüşmeleri ve yapılacak açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. İki liderin ticaret savaşına ilişkin olası yumuşak açıklamalarının piyasalardaki risk iştahını artıracağını bildiren analistler, bunun özellikle içinde Türkiye'nin de bulunduğu gelişmekte olan ülke varlıklarını pozitif etkileyeceğini kaydetti.