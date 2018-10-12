FİNANS

Küresel piyasalar satış ağırlıklı bir seyir izliyor

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 09:08 | Son Güncelleme

Yurt içinde, dün açıklanan ağustos ayı cari işlemler dengesinin rekor seviyede fazla vermesinin ardından döviz kurları düşüş eğilimini sürdürdü - Dün yüzde 2,5 düşüşle günü 5,9243'ten tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında en düşük 5,9011'i gördü ve 5,9070 seviyesinde dengelendi - ABD'deki veri akışı ve Fed yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra şirket bilançolarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar azalan risk iştahı ile düşüş eğilimini dün de sürdürürken, bugün ABD'de açıklanmaya başlayacak 3'üncü çeyrek şirket bilançoları ve makrokonomik veriler takip edilecek.

ABD'de azalan risk iştahı pay piyasalarında sert düşüşlerin dün de devam etmesine neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı kendisini hayal kırıklığına uğratmasına karşın görevden almayacağını söyledi. Trump'ın iki gündür yaptığı açıklamalara karşın dün bir konuşma yapan Fed Kansas City Şubesi Başkanı Esther George, ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu belirterek, "Ekonomik görünüm politika faizinde muhtemelen kademeli ek artırımları gerektirecek." ifadelerini kullandı.

Ayrıca dün ABD’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,3 artarak beklentinin altında kaldı. Bu gelişmelerle önceki günkü sert düşüşünü sürdüren New York Borsasında Dow Jones endeksi yüzde 2,13, S&P 500 endeksi yüzde 2,06 ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,25 değer kaybetti. Dow Jones endeksi iki günlük azalışla 23 Temmuz'dan bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirmiş oldu.

Avrupa tarafında da borsalardaki düşüş eğiliminin devam ettiği görüldü. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,48, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,94 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 1,92 geriledi. Trump'ın açıklamaları doların değer kaybetmesine neden olurken, avro/dolar paritesi bu etkiyle 1,16'nın üzerini test etti ve 1,1595 seviyesinde dengelendi.

Bugün Çin'de açıklanan ihracat ve ithalat verilerinin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi sonrasında, kapanış yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün açıklanan ağustos ayı cari işlemler dengesinin rekor seviyede fazla vermesinin ardından döviz kurları düşüş eğilimini sürdürdü. BIST 100 endeksi ise yüzde 0,32 değer kazanarak 94.748 puana çıktı. Dün yüzde 2,5 düşüşle günü 5,9243'ten tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında en düşük 5,9011'i gördü ve 5,9070 seviyesinde dengelendi.

Analistler, diplomatik açıdan Türkiye-ABD ilişkilerinde sembolik değeri yüksek olan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın davasının bugün görüleceğini anımsatarak, davaya ilişkin gelişmelerin takip edileceğini ifade etti. ABD'deki veri akışı ve Fed yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra şirket bilançolarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 5,90'ın altında kalıcılık sağlaması durumunda 5,75 ve 5,50 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, BIST 100 endeksinde ise 93.400 puanın destek, 97.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, eylül ayı ithalat fiyat endeksi

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi ekim ayı tüketici güven endeksi

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