Küresel piyasalar tatil haftasına negatif başladı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle Noel tatili haftasına negatif başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalamayacağı restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, Demokratların geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin kısmen kapanmasıyla sonuçlandı. Trump’ın en önemli seçim vaatlerinden Meksika duvarı için istediği 5 milyar dolarlık finansmanın bütçeye eklenmesi, Demokratlar tarafından desteklenmeyince kısmen kapanan federal hükümet, aynı duruma bu yılın başında iki kere daha düşmüştü. Federal kurumlar Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yıl dönümü olan 20 Ocak'tan 23 Ocak’a kadar kapalı kalmış, aynı durum 9 Şubat’ta ise sadece birkaç saat sürmüştü. Senato’nun 27 Aralık’taki oturumunda, sorunun çözümü için atılacak adımlar merakla bekleniyor. Analistler, bu hafta veri takviminin zayıf olduğunu, Noel tatili ve yaklaşan yılbaşı nedeniyle piyasalarda düşük işlem hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini kaydetti. Bugün New York borsasında yarım gün işlem yapılacak.

Avrupa tarafında, avro/dolar paritesi geçen hafta haber akışı ile sert bir şekilde dalgalansa da orta vadede içinde bulunduğu 1,13-1,15 bandı içinde kalmaya devam etti. Pay piyasalarında ise azalan küresel risk iştahının etkisiyle haftalık kayıplar yüzde 2'yi aştı. Avrupa'nın önündeki en önemli belirsizliklerden olan Brexit sürecine ilişkin gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İngiltere, üyelerin AB'den ayrılma sürecini düzenleyen Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesine göre birlikten 29 Mart 2019'da ayrılmış olacak. Bunun AB ile bir anlaşmaya varılarak mı yoksa herhangi bir anlaşma olmaksızın mı yapılacağı ise belirsizliğini koruyor. Bugün Japonya'da resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ve Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyrediyor. Yurt içinde, geçen hafta pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, döviz kurları da yüzde 1'e yakın değer kaybetti. Analistler, Trump'ın açıklamaları ile ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştiği algısı ve ABD askerinin Suriye'den çekileceği haberinin Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirterek, yeni haftada jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.