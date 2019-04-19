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Küresel piyasalar tatil havasında

FİNANS HABERLERİ  | 19.04.2019 09:02 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar tatil havasında

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasaların dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugün ABD ve Avrupa'daki resmi tatiller nedeniyle açık olan borsalarda da düşük hacimli sakin bir seyir bekleniyor.

ABD ve Avrupa'nın neredeyse tamamının Paskalya tatiline başlaması nedeniyle açık olan piyasalarda sakin bir seyir izlenmesi beklenirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yayımlayacağı beklenti anketi takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan haftalık işsizlik ve perakende satışlar verisinin beklentileri aştığı, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) ise yatay bir seyir izleyerek tahminlerin altında kaldığı görüldü. Verilerin yanı sıra ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması ile ilgili gelişmeler de gündemi meşgul etti.

ABD Adalet Bakanı William Barr, dün yaptığı açıklamada Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasında, "ABD Başkanı Donald Trump veya onun seçim ekibi ile Ruslar arasında herhangi bir gizli iş birliği yapıldığına dair delil bulunmadığı" sonucuna ulaşıldığını söyledi.

Barr'ın basın toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Trump, "Bugün çok iyi bir gün geçiriyorum. Ruslarla hiçbir zaman gizli iş birliği yoktu. Bu hile başka bir başkanın başına gelmemeli." ifadesini kullandı.

Bu gelişmeler ve Avrupa'da zayıf seyrederek beklentilerin altında kalan imalat sanayi PMI verilerinin etkisiyle dün yükselişe geçen dolar endeksi, günü yüzde 0,43 artışla 97,42'den tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,42, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün açıklanan verilere göre imalat sanayi PMI Almanya'da 44,5, Avro Bölgesinde 47,8 ile tahminlerin altında kaldı. Beklentileri karşılamayan verilere karşın zayıflayan avro ve açıklanan şirket bilançolarının hisse bazlı hareketleri desteklemesi ile Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,57 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 değer kazandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 0,15 düşüşle tamamladı.

Bugün Japonya'da açıklanan çekirdek enflasyon, yüzde 0,8'e yükselerek yüzde 0,7 olan beklentilerin üzerine çıkması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,40 yükseldi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yatay bir seyir izliyor.

Yurt içinde, dün döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin negatif etkisiyle gerileyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 azalışla 96.886 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,08 artışla 5,8004'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8220 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da piyasalarının Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacağını anımsatarak, yurt içinde de düşük işlem hacimli sakin bir seyir izlenebileceğini ifade etti. TCMB'nin beklenti anketinin yatırımcıların gündeminde olacağına değinen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 ve 95.500 seviyelerinin destek, 99.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 TCMB nisan ayı beklenti anketi

15.30 ABD, mart ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri

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Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

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