Küresel piyasalar tatil havasında

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasaların dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugün ABD ve Avrupa'daki resmi tatiller nedeniyle açık olan borsalarda da düşük hacimli sakin bir seyir bekleniyor.

ABD ve Avrupa'nın neredeyse tamamının Paskalya tatiline başlaması nedeniyle açık olan piyasalarda sakin bir seyir izlenmesi beklenirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yayımlayacağı beklenti anketi takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan haftalık işsizlik ve perakende satışlar verisinin beklentileri aştığı, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) ise yatay bir seyir izleyerek tahminlerin altında kaldığı görüldü. Verilerin yanı sıra ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması ile ilgili gelişmeler de gündemi meşgul etti.

ABD Adalet Bakanı William Barr, dün yaptığı açıklamada Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasında, "ABD Başkanı Donald Trump veya onun seçim ekibi ile Ruslar arasında herhangi bir gizli iş birliği yapıldığına dair delil bulunmadığı" sonucuna ulaşıldığını söyledi.