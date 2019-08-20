Küresel piyasalar teşvik beklentileriyle pozitif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda, ticaret savaşına ilişkin ABD'den tedirginlikleri azaltan açıklamaların gelmeye devam etmesi ve merkez bankalarının ekonomiyi destekleyeceğine dair beklentilerle pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'nin geçen hafta Çin'e yönelik ek gümrük vergisi artışını 15 Aralık'a kadar ertelemesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu Çin ile durumun oldukça iyi olduğunu ve görüşmelerin sürdüğünü açıklamasının ardından, dün de ticaret savaşı konusunda gerilimi azaltan açıklamalar gelmeye devam etti.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, dün yaptığı açıklamada, ABD'de bazı telekom şirketlerinin Çinli Huawei'ye bağımlı olduğunu, bu nedenle Huawei'ye uygulanan yaptırımların 90 gün ertelenmesinin uygun görüldüğünü belirterek, ertelemenin 19 Kasım civarında sona ereceğini söyledi.

ABD tarafından ticaret savaşına ilişkin endişeleri yatıştıran bu adımlar atılırken, küresel çapta makroekonomik verilerin kötü gelmeye devam etmesi ile resesyon endişeleri gündemdeki yerini koruyor.