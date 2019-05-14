Küresel piyasalar, ticaret endişeleri ile negatif seyrediyor

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Çin ile ticaret konusunda Şi ile Japonya'daki görüşmesinin önemli olacağını vurgulayan Trump, bu görüşmelerin verimli geçmesini ümit ettiğini kaydetti. Bir haftadır İran ile artan gerginlik konusunda ise sert ifadeler kullanan Trump, İran'ın ABD'ye karşı herhangi bir adım atması durumunda karşılığının "ağır" olacağını belirtirken, Körfez'de askeri hareketlilik de arttı.

ABD Başkanı Trump, dün akşam yaptığı açıklamada, haziran sonunda Japonya'da yapılacak G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta uygulamaya koyduğu Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi ve taraflar arasındaki müzakerelerden sonuç alınamaması üzerine Çin'den misilleme geldi. Çin, 60 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürüne gümrük tarifesini yüzde 5 ila yüzde 25 artırdığını duyurdu.

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinden bir sonuç alınamamasının ardından başlayan negatif seyrini devam ettiriyor.

ABD, geçen hafta İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla "USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Körfez'e sevk etmişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD'ye ait hedeflere saldırı hazırlığında bulunduğu iddiasıyla yaptığı bu sevkiyatın ardından amfibi çıkarma gemisi ve Patriot hava savunma bataryasının da bölgeye gönderildiğini duyurmuştu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Albay Bill Urban, "F-15 ve F-35'ler, ABD kuvvetlerini ve menfaatlerini en iyi şekilde savunmak üzere konuşlandırıldılar. Arap (Basra) Körfezi'nde savunma amaçlı caydırma devriyeleri gerçekleştiriyorlar." dedi.

Söz konusu gelişmelerle dünya borsalarındaki satış ağırlıklı seyir devam ediyor. ABD ve Avrupa pay piyasaları dün sert düşerken, negatif seyir Asya piyasalarıyla bugüne de taşındı.

ABD'de dün Dow Jones endeksi yüzde 2,38, S&P 500 endeksi yüzde 2,41 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,41 değer kaybetti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise riskten kaçan yatırımcıların alımları ile yüzde 2,40'ın altını görmesinin ardından bu seviyenin hemen üzerinde dengelendi.