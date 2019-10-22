FİNANS

Küresel piyasalar ticaret iyimserliği ile pozitif seyrediyor

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2019 09:21 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar ticaret iyimserliği ile pozitif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin artması ile pozitif bir seyir izliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çinli yetkililerden gelen açıklamalar, devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği artırdı. ABD ve Çin arasında bir anlaşmaya varılabileceği beklentileri ile pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, gündemin bir diğer önemli konusu olan Brexit'e ilişkin gelişmelerle sterlin, dolar karşısında 4 ayın zirvesine çıktı.

İngiliz hükümeti, Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak "AB'den ayrılma" yasa tasarısını dün Avam Kamarası'na sundu. Hükümet, parlamentonun çalışma saatlerini uzatarak tasarıyı 3 gün içinde yasalaştırmayı hedeflediğini açıkladı.

Analistler, yurt dışında ticaret müzakereleri ve Brexit'e ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, yurt içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin gündemin odağında yer aldığını ifade etti. Suriye'nin kuzeydoğusunda oluşturulacak güvenli bölgeyi terk etmesi için PKK/PYD/YPG’ye verilen 120 saatlik sürenin bu akşam dolacağını anımsatan analistler, konuyla ilgili haber ve açıklamaların takip edildiğini bildirdi.

ABD'de dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,21, S&P 500 endeksi yüzde 0,69 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,91 değer kazandı.

Veri gündeminin zayıf olduğu Avrupa'da, perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesi pay piyasalarında artan küresel risk iştahına paralel yükselişler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,91, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 artış kaydetti.

Japonya'da bugün resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay seyretti.

Yurt içinde, dün özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışlarla gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 azalışla 97.324 puandan tamamladı. Analistler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), dün banka paylarına yönelik depo şartını kaldırdığını anımsatarak, banka hisselerinde geçen hafta ertelenen satışların hisse fiyatları üzerinde baskıya neden olduğunu ancak bunun geçici olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Dün yüzde 1,2 artışla 5,8583'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8470 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, Suriye sınırına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.00 ABD, ekim ayı Richmond Fed imalat endeksi

17.00 ABD, eylül ayı ikinci el konut satışları

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