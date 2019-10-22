Küresel piyasalar ticaret iyimserliği ile pozitif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin artması ile pozitif bir seyir izliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çinli yetkililerden gelen açıklamalar, devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği artırdı. ABD ve Çin arasında bir anlaşmaya varılabileceği beklentileri ile pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, gündemin bir diğer önemli konusu olan Brexit'e ilişkin gelişmelerle sterlin, dolar karşısında 4 ayın zirvesine çıktı.

İngiliz hükümeti, Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak "AB'den ayrılma" yasa tasarısını dün Avam Kamarası'na sundu. Hükümet, parlamentonun çalışma saatlerini uzatarak tasarıyı 3 gün içinde yasalaştırmayı hedeflediğini açıkladı.

Analistler, yurt dışında ticaret müzakereleri ve Brexit'e ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, yurt içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin gündemin odağında yer aldığını ifade etti. Suriye'nin kuzeydoğusunda oluşturulacak güvenli bölgeyi terk etmesi için PKK/PYD/YPG’ye verilen 120 saatlik sürenin bu akşam dolacağını anımsatan analistler, konuyla ilgili haber ve açıklamaların takip edildiğini bildirdi.