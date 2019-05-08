Küresel piyasalar ticaret müzakerelerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ticaret savaşı endişeleri ile negatif seyrederken, ABD ve Çinli yetkililer arasında yarından itibaren hareketlenecek müzakereler yatırımcıların odağında yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çinli yetkililerin müzakereleri yavaşlattığı gerekçesiyle 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının cuma günü yüzde 25'e çıkarılacağını açıklamasının ardından pay piyasalarında etkili olan negatif seyir devam ediyor.

ABD'de açıklamalarda bulunan yetkililer, müzakerelerde ilerleme kaydedilse de Çinli yetkililerin itirazlarının bu sonucu doğurduğunu belirtirken, Çin tarafının sakin tavrı dikkati çekiyor. Çin Ticaret Bakanlığı yetkililerinin yarın ABD'ye giderek müzakerelere katılması bekleniyor.

Pay piyasalarında dün devam eden ticaret endişeleri ile satış ağırlıklı bir seyir izlenen New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 1,79, S&P 500 endeksi yüzde 1,65 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,96 değer kaybetti. Dolar endeksi sakin bir seyir izlerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise azalan risk iştahı ile düşüşünü devam ettirerek yüzde 2,4570'e geriledi. 10 yıllık tahvil faizi, cuma günü Trump'ın açıklamalarından önce 2,5780 seviyesinde bulunuyordu.