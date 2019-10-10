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Küresel piyasalar ticaret müzakerelerine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 09:18 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar ticaret müzakerelerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ABD ve Çinli yetkililer arasında bugün Washington'da başlaması beklenen ticaret müzakerelerine odaklandı.

ABD ve Çinli yetkililer arasında bugün Washington'da başlaması beklenen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik, dün pay piyasalarının genel olarak pozitif bir seyir izlemesini sağladı.

Analistler, gelecek hafta yürürlüğe girecek ABD'nin Çin ürünlerine getirdiği ek gümrük tarifelerinin, bugün başlayacak müzakerelerin ilk bölümünde görüşüleceği ve ertelenmesini sağlayacak bir anlaşmaya varılabileceği beklentilerinin risk iştahını artırdığını ifade etti.

Çinli teknoloji devi Huawei firmasına ilişkin yaptırımların gevşetilebileceği haberlerinin de gündeme geldiğini anımsatan analistler, konuyla ilgili gelişmelerin bugün ve yarın piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabileceğini ifade etti.

ABD Merkez Bankasının dün akşam açıklanan toplantı tutanaklarında, ticaret politikası belirsizliğine atıfta bulunularak ekonomide aşağı yönlü risklerin arttığı vurgulandı. Bu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,70, S&P 500 endeksi yüzde 0,91 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 yükseliş kaydetti.

Avrupa borsalarında da dün alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Brexit kördüğümü ve siyasal belirsizlikler devam etse de artan küresel risk iştahı ve etkisini artıran tepki alımlarıyla Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,04, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,78 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle bugün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Asya piyasalarında, yuanın dolar karşısında değer kazanması dikkati çekti. Çin’deki bir haftayı aşan resmi tatil arasına 7,1484 seviyesinden giren dolar/yuan paritesi bugün 7,10 sınırına kadar geriledi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

Yurt içinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün akşam yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun, Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladığı ifade edildi.

Analistler, ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları ve yürütülen diplomasinin piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu belirterek, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın iç siyasi endişeleri gözeterek yaptığı çelişkili açıklamaların belirsizliği artırdığını söyledi.

Dün etkisini artıran satışlarla yüzde 2,17 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü, 6 Eylül'den bu yana ilk kez 100.000 puanın altında tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,7 artışla 5,8708'den kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8770 seviyesinde işlem görüyor.

Trump'ın çelişkili açıklamaları ile döviz kurlarında oynaklığın arttığını bunun da pay piyasalarında satışların güçlenmesine neden olduğunu aktaran analistler, bu etkisini kısa süreli olmasının beklendiğini, enflasyon ve cari denge görünümündeki iyileşme ile ekonomideki dengelenme sürecine ilişkin fiyatlamaların piyasalarda tekrar gündeme geleceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 98.500 ve 97.200 seviyelerinin destek konumunda olduğuna değinerek, dolar/TL'de ise 5,89 ve 5,92 dirençlerinin takip edileceğini ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 İngiltere, ağustos ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

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Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

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