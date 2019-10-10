Küresel piyasalar ticaret müzakerelerine odaklandı

ABD Merkez Bankasının dün akşam açıklanan toplantı tutanaklarında, ticaret politikası belirsizliğine atıfta bulunularak ekonomide aşağı yönlü risklerin arttığı vurgulandı. Bu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,70, S&P 500 endeksi yüzde 0,91 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 yükseliş kaydetti.

Çinli teknoloji devi Huawei firmasına ilişkin yaptırımların gevşetilebileceği haberlerinin de gündeme geldiğini anımsatan analistler, konuyla ilgili gelişmelerin bugün ve yarın piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabileceğini ifade etti.

Analistler, gelecek hafta yürürlüğe girecek ABD'nin Çin ürünlerine getirdiği ek gümrük tarifelerinin, bugün başlayacak müzakerelerin ilk bölümünde görüşüleceği ve ertelenmesini sağlayacak bir anlaşmaya varılabileceği beklentilerinin risk iştahını artırdığını ifade etti.

ABD ve Çinli yetkililer arasında bugün Washington'da başlaması beklenen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik, dün pay piyasalarının genel olarak pozitif bir seyir izlemesini sağladı.

Avrupa borsalarında da dün alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Brexit kördüğümü ve siyasal belirsizlikler devam etse de artan küresel risk iştahı ve etkisini artıran tepki alımlarıyla Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,04, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,78 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle bugün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Asya piyasalarında, yuanın dolar karşısında değer kazanması dikkati çekti. Çin’deki bir haftayı aşan resmi tatil arasına 7,1484 seviyesinden giren dolar/yuan paritesi bugün 7,10 sınırına kadar geriledi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

Yurt içinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün akşam yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun, Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladığı ifade edildi.