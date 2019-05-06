Küresel piyasalar ticaret savaşı endişeleri ile negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ticaret savaşı endişelerini artırması nedeniyle negatif seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma akşamı 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıkladı.

Çin'in ticaret müzakerelerini yavaşlattığını gerekçe gösteren Trump, "Çin, 10 aydır ABD'ye 50 milyar dolar değerindeki yüksek teknoloji ürünlerinde yüzde 25, 200 milyar dolar değerindeki diğer ürünlerinde ise yüzde 10 gümrük vergisi ödüyor. Bu yüzde 10 da yüzde 25'e çıkacak. Çin'den gelen 325 milyar dolar değerindeki diğer ürünler halen vergilendirilmiyor ancak yakında yüzde 25 olacak." ifadelerini, kullandı.

Trump'ın açıklamaları sonrası artan ticaret savaşı endişeleri ile petrol fiyatları ve Çin borsası sert düşerken, gelişmekte olan ülke para birimleri de dolar karşısında değer kaybetti.

Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden güçlü artması ve işsizlik oranının yüzde 3,6 ile son 49 yılın en düşüğüne inmesi sonrası alış ağırlıklı bir seyir izleyen New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,75, S&P 500 endeksi yüzde 0,96 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,58 yükseldi.