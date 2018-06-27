Küresel piyasalar ticaret savaşına ilişkin gelişmelere odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerinin ticaret savaşına ilişkin endişeleri artırması ile karışık bir seyir izliyor.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan kıdemli bir yetkilinin dün yaptığı açıklamada, müttefik ülkelerin ve şirketlerinin İran'dan yaptıkları petrol ithalatını 4 Kasım'a kadar sonlandırmalarını talep ettiği belirtilirken, Trump'ın Amerikalı motosiklet üreticisi Harley-Davidson'ı tehdit etmesi ticaret savaşının piyasaların gündeminde kalmaya devam edeceğini işaret etti.

Trump, Harley-Davidson’ın Avrupa pazarına yönelik üretimini tarifeler nedeniyle yurt dışına taşımasına karşı çıkarak, “Bir Harley-Davidson hiçbir zaman başka bir ülkede üretilmemeli. Eğer yurt dışına giderlerse, izleyin, bu sonun başlangıcı olur. Hiçbir zaman olmadığı kadar vergi öderler.” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerle petrol fiyatları dün yüzde 2’nin üzerinde yükselirken, ABD'de açıklanan Tüketici Güven Endeksi'nin haziranda bir önceki aya kıyasla 2,4 puan azalmasına karşın pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,12, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,39 değer kazandı.