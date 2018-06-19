KÜRESEL PİYASALAR - Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Haziran (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’den yapılan ithalata uygulanan ek gümrük vergisinin tabanını 200 milyar dolara genişletmesiyle, Asya’da endeksler, Çin hisselerine gelen sert satışların etkisiyle dört ayın en düşük düzeylerine geriledi.

Çin, ABD'nin geçen hafta uygulayacağını ilan ettiği yeni gümrük vergilerine karşılık olarak, ABD'den ithal edilen ve değeri 50 milyar doları bulan çeşitli ürünlere gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı.

Çin'in bu adımı üzerine Trump, yeni haftanın ilk gününde toplam değeri 200 milyar doları bulan Çin ürünlerinin ithalatında yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını ilan etti.

Trump Çin'in, bu adıma da karşılık vermesi durumunda, "Buna, 200 milyar dolarlık başka ürünler üzerinde ilave gümrük vergileri uygulayarak karşılık vereceğiz" derken, Çin de, ABD hükümetinin Çin ürünlerine yönelik gümrük vergilerinin listesini yayınlaması halide, "niteliksel ve niceliksel" önlemlerin sırada olduğu uyarısı yaptı.

Gelişmelere paralel Asya’da endeksler sert düştü;

Shanghai yüzde 3.13 düşerken

Nikkei yüzde 1.56,

HSI yüzde 2.41

KOSPI ise yüzde 1.02 düşüşle açıldı.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 1.68 düştü, endeksin yıl başından bu yana getirisi 11.95 oldu.

- DOLAR endeksi 95 düzeyinin altında tutundu. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks, yüzde 0.11 düşüşle 94.66 düzeyine geriledi; gün içinde 94.53-94.74 aralığında hareket etti.

- EURO/DOLAR paritesi ticaret savaşı endişelerine paralel yatay seyirle 1.1622 düzeyinde.

- TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişeleriyle 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.873 düzeyine, 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.008; iki yıllıklarda ise yüzde 2.512 düzeyine geriledi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.86 değer kaybetmesiyle 109.60 düzeyine geriledi.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.06 yükselişle 1.3255 düzeyine yükseldi.

- PETROL piyasalarında, OPEC, Rusya ve diğer üretici ülkelerin arzı artırma planları ve Çin’in ABD petrolüne ek gümrük vergisi getirebileceğini söylemesiyle, ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.70 düşüşle 65.39 dolara düşerken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolü de yüzde 0.66 düşüşle 74.84 dolara geriledi.

AVRUPA - Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), faizleri değiştirmeme ve varlık alım programıyla gerçekleştirilen parasal genişlemeyi (QE) “güvercin” bir söylemle sonlandıracağını açıklamasının ardından Asya borsaları haftanın ilk işlem gününde düşüşle kapandı. Bugün açıklanacak Euro Bölgesi ödemeler dengesi piyasalar tarafından izlenen verilerden olacak. ECB Başkanı Mario Draghi’nin de konuşması izlenecek.

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