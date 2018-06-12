Küresel piyasalar, Trump-Kim zirvesine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, yoğun haber ve veri akışının etkili olduğu haftanın ikinci işlem gününde ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki görüşmelere odaklandı.

Trump ile Kim’in bu sabahın ilk saatlerinde Singapur'da başlayan tarihi zirvede yaptığı baş başa görüşmeye ilişkin ilk izlenimler havanın pozitif olduğuna işaret ederken, görüşmenin bugün öğleden sonraya kadar devam etmesi ve ardından basın toplantısı gerçekleştirilmesi bekleniyor.

ABD'de dün pay piyasalarında sınırlı yükselişler görülürken, bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesi dolar endeksinin yatay bir seyir izlediği görüldü. Dow Jones endeksinin yüzde 0,02, S&P 500 endeksinin yüzde 0,11 ve Nasdaq endeksinin yüzde 0,19 değer kazandığı günde, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ise yüzde 2,96 seviyesinde dengelendiği görüldü.

Avrupa tarafında, İtalya'ya ilişkin siyasi belirsizliğin ortadan kalkması ve yeni hükümet yetkililerinin Avrupa Birliği yanlısı açıklamaları borsalarda hızlı yükselişleri beraberinde getirdi. Dün İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 3,42 değer kazanırken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,60, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,73 yükseliş kaydetti.