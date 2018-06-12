FİNANS

Küresel piyasalar, Trump-Kim zirvesine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 09:10 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, Trump-Kim zirvesine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, yoğun haber ve veri akışının etkili olduğu haftanın ikinci işlem gününde ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki görüşmelere odaklandı.

Trump ile Kim’in bu sabahın ilk saatlerinde Singapur'da başlayan tarihi zirvede yaptığı baş başa görüşmeye ilişkin ilk izlenimler havanın pozitif olduğuna işaret ederken, görüşmenin bugün öğleden sonraya kadar devam etmesi ve ardından basın toplantısı gerçekleştirilmesi bekleniyor.

ABD'de dün pay piyasalarında sınırlı yükselişler görülürken, bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesi dolar endeksinin yatay bir seyir izlediği görüldü. Dow Jones endeksinin yüzde 0,02, S&P 500 endeksinin yüzde 0,11 ve Nasdaq endeksinin yüzde 0,19 değer kazandığı günde, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ise yüzde 2,96 seviyesinde dengelendiği görüldü.

Avrupa tarafında, İtalya'ya ilişkin siyasi belirsizliğin ortadan kalkması ve yeni hükümet yetkililerinin Avrupa Birliği yanlısı açıklamaları borsalarda hızlı yükselişleri beraberinde getirdi. Dün İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 3,42 değer kazanırken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,60, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,73 yükseliş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin mayısta yıllık yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde artmasının ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

Yurt içinde, dün açıklanan birinci çeyrek büyüme verisinin yüzde 7,4 ile beklentileri aşması ve BIST 100 endeksinin analistlerin önemli destek olarak nitelendirdiği 93.400 puanı test etmesi sonrası Borsa İstanbul'da tepki alımlarının güçlendiği görüldü. Endeks, gün içinde gördüğü en düşük seviyeden yaklaşık 3.200 puan yükselerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 artışla 96.661 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,21 primle 4,5220'ye çıkan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,5280 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, Trump-Kim görüşmesine ilişkin açıklama ve detayların da küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 93.400 desteğinden gelen tepki alımlarının bugün de devam etmesinin beklenebileceğini kaydeden analistler, 100.000 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 İngiltere, nisan ayı işsizlik oranı

12.00 Almanya, haziran ayı ZEW endeksleri

15.30 ABD, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi

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