FİNANS

Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 09:15 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar azalan risk iştahı ile negatif bir seyir izlerken, bugün hareketlenecek veri gündemi yatırımcı kararları üzerinde etkili olacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün Çin ile ticaret görüşmeleri ile ilgili negatif açıklamalarının ardından dün de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bir mektup yazarak Singapur'daki zirveye katılmayacağını bildirmesi küresel piyasalarda risk iştahını azalttı.

Dün ABD'de açıklanan haftalık işsizlik başvurularının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında Dow Jones endeksi yüzde 0,30, S&P 500 endeksi yüzde 0,20 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,02 değer kaybetti. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da dün yaptığı konuşmada "Eğer enflasyonun hızlanmaya başladığı görürsek, bu yıl dördüncü faiz artışına açık olurum" ifadesini kullanması sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,95-3,00 bandında yatay seyretti.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan büyüme verisinin 1'inci çeyrekte yıllık yüzde 2,3 ile beklentiler doğrultusunda gelmesine karşın pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantı tutanaklarında ise ekonomik büyümenin görünümünü çevreleyen risklerin geniş ölçüde dengelendiği, aynı zamanda ticaretteki korumacılık tehdidiyle ilgili aşağı yönlü risklerin daha belirgin hale geldiği bildirildi. Bu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,94, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92 değer kaybederken, avro/dolar paritesi ise analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 1,17'nin hemen üzerinde dengelendi.

Bugün Asya pay piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 değer kaybıyla 78,6 dolar, altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,9'luk artışın ardından sınırlı düşüşle 1.302,3 dolardan işlem görüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kazandı, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 geriledi.

Yurt içinde, dün yükseliş eğiliminde hareket ederek 4,80 seviyelerine kadar çıkan dolar/TL'nin negatif etkisiyle Borsa istanbul'da satış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi dün yüzde 0,74 değer kaybederek 101.138 puana gerilerken, günü 4,7087'den tamamlayan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,7810'dan alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, döviz kurlarının seyrinin de izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 101.000-103.500 bandında hareket ettiğini, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini dile getiren analistler, dolar/TL'de ise 4,55-4,80 bandında dengelenme görülebileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı sektörel güven endeksleri

11.00 Almanya, mayıs ayı IFO iş dünyası güven endeksi

11.30 İngiltere, 1. çeyrek büyüme

14.30 Türkiye, mayıs ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı

14.30 Türkiye, mayıs ayı reel kesim güven endeksi

15.30 ABD, nisan ayı dayanıklı tüketim malları siparişleri

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Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

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