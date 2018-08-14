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Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 09:28 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, dün genel olarak negatif bir seyir izlemesinin ardından, bugün Çin ve Avro Bölgesi sanayi üretimi başta olmak üzere hareketlenen veri takvimine odaklandı.

ABD'de dün veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle iç dinamikler öne çıkarken, dolar endeksi artış eğilimini sürdürerek 96,52 ile Haziran 2017'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Dow Jones endeksi yüzde 0,45, S&P 500 endeksi yüzde 0,40 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,25 değer kaybetti.

ABD'de son bir haftadır gündemin en önemli başlığı olan Pentagon'un 716 milyar dolarlık 2019 mali yıl bütçesi, Başkan Donald Trump'ın imzalamasının ardından yürürlüğe girdi. Trump'ın imzasıyla yasalaşan bütçe metni, en geç 90 gün içinde Pentagon'un Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik bir rapor hazırlamasını talep ediyor. Söz konusu rapor Kongreye sunuluncaya kadar F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının geçici olarak durdurulması öngörülüyor.

Avrupa tarafında, bugünkü yoğun veri akışı öncesinde pay piyasalarında dün negatif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,53, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,32 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise 1,1365 ile Temmuz 2017'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla 1,14'ün hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, bugün Avrupa'da büyüme ve sanayi üretimi gibi önemli verilerin açıklanacağını belirterek, Almanya’da açıklanan büyüme verisinin yüzde 2 ile beklentilerin hafif altında kaldığını, enflasyonun ise yıllık yüzde 2 ile yatay seyrettiğini ifade etti.

Bugün Çin'de açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 değer kaybederken, dolar/yen paritesindeki yükselişten destek bulan Nikkei 225 endeksi yüzde 2 yükseldi.

Yurt içinde, dün döviz kurlarındaki yükseliş ve küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 2,38 azalışla 92.685 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 7,1354'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,80'in altına geriledi.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD ile diplomatik ilişkilerin gündemi meşgul etmeye devam edeceğini belirterek, yurt dışında ise hareketlenen veri takviminin izleneceğini kaydetti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç olarak öne çıktığını söyleyen analistler, 92.000 ve 88.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı tarım Üretici Fiyat Endeksi

11.30 İngiltere, haziran ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı sanayi üretimi

12.00 Avro Bölgesi, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

12.00 Almanya, ağustos ayı ZEW endeksleri

15.30 ABD, temmuz ayı ithalat ve ihracat fiyat endeksi

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