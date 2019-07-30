Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi karışık bir seyir izlerken, bugün yoğun veri gündemi takip edilecek.

Fed'in bugün başlayacak ve kararları yarın saat 21.00'de açıklanacak Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yatırımcıların odağında yer alıyor. ABD ile Çinli yetkililer arasında başlayan ticaret müzakereleri ve hareketlenen veri takvimi de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Fed'in faiz indirimi konusunda geç kaldığını ve yavaş hareket etmemesi gerektiği yönündeki açıklamaları sonrası pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 düşüş kaydetti. Dolar endeksi ise Fed'den faiz indirim beklentilerine karşın yükseliş eğilimini sürdürerek 98,2 ile 2 ayın zirvesine çıktı.

Fed'in yarın politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitmesine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan indirim tahminleri yüzde 20 seviyelerinde bulunuyor.