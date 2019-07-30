FİNANS

Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2019 09:21 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi karışık bir seyir izlerken, bugün yoğun veri gündemi takip edilecek.

Fed'in bugün başlayacak ve kararları yarın saat 21.00'de açıklanacak Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yatırımcıların odağında yer alıyor. ABD ile Çinli yetkililer arasında başlayan ticaret müzakereleri ve hareketlenen veri takvimi de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Fed'in faiz indirimi konusunda geç kaldığını ve yavaş hareket etmemesi gerektiği yönündeki açıklamaları sonrası pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 düşüş kaydetti. Dolar endeksi ise Fed'den faiz indirim beklentilerine karşın yükseliş eğilimini sürdürerek 98,2 ile 2 ayın zirvesine çıktı.

Fed'in yarın politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitmesine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan indirim tahminleri yüzde 20 seviyelerinde bulunuyor.

Avrupa tarafında, Brexit endişeleri, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yeni kabinesi sonrası artarak devam ederken, buna bağlı olarak sterlin/dolar paritesi Mart 2017'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Dün Almanya'da DAX endeksi yatay seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,82, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti.

Analistler, İngiltere'de sterlinin zayıflamasından destek bulan İngiltere pay piyasalarının, ihracat ağırlıklı şirket hisselerinin hızlı yükselişi ile yüzde 2'ye yakın değer kazandığını belirterek, bugün Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Bugün Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesi sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazandı. BoJ'un karar metninde, enflasyonun hedefe ulaşana kadar tüm araçlar ile gerekli adımların güçlü bir şekilde atılacağı belirtildi. Yen, karar sonrası dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,2 değer kazandı.

Yurt içinde, dün pozitif eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 artışla 103.373 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,01 azalışla 5,6145'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,6190 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün ekonomi yönetiminin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, yoğun veri takviminin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedeflerin 105.000 ve 106.000 seviyeleri olacağını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı ekonomik güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı ekonomik ve tüketici güven endeksi

15.00 Almanya, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, haziran ayı kişisel gelir ve harcamalar

17.00 ABD, haziran ayı bekleyen konut satışları

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bist piyasalar

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