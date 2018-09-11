Küresel piyasalar veri odaklı seyrine devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar dün karışık bir seyir izlemesinin ardından makroekonomik veri odaklı seyrini devam ettiriyor.

ABD'de veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle dün karışık bir seyir izlendi. Dolar endeksi, cuma günkü yükselişin ardından dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü yüzde 0,23 azalışla 95,15 seviyesinden tamamlarken, Dow Jones endeksi de yüzde 0,23 değer kaybetti. S&P 500 ve Nasdaq endeksi ise sırasıyla yüzde 0,19 ve yüzde 0,27 yükseliş kaydetti. Analistler, bugün JOLTS açık iş sayısı verileri ile ABD Merkez Bankası üyelerinin bugünden itibaren hafta boyunca devam edecek konuşmalarının takip edileceğini belirtiyor.

Avrupa tarafında, dün açıklanan Sentix Yatırımcı Güven Endeksi'ndeki gerilemeye karşın pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,22, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,02 değer kazandı. Perşembe günkü Avrupa ve İngiltere merkez bankaları toplantıları öncesinde avro/dolar paritesi sınırlı da olsa artış kaydederken, sterlin/dolar paritesi önceki hafta kapanışına göre yüzde 1'e yakın değer kazanarak 2 Ağustos'tan beri en yüksek seviyesi olan 1,3050'ye çıktı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini, ancak özellikle ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları ve yayımlanacak makroekonomik projeksiyonların yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, bugün ve yarın piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğini dile getirdi.