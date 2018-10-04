Küresel piyasalar veri odaklı seyrini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ABD'de açıklanan verilerin ardından yükselen piyasa faizleri ve petrol fiyatlarındaki artışın tedirginliğini yaşarken, bugün ve yarın açıklanacak verilerin yön üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, ADP özel sektör istihdamı, eylülde 230 bin kişilik artışla beklentiyi aşarak son 7 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, imalat dışı ISM endeksi, 61,6 ile 2008 yılından bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Bu gelişmeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, dün yaptığı konuşmada, "Faiz oranları, hala destekleyici fakat kademeli olarak nötr seviyelere doğru ilerliyoruz. Nötr faizi aşabiliriz ancak bulunduğumuz noktada nötr faiz seviyesine daha çok yolumuz var" şeklindeki ifadeleri sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi, hızlı bir şekilde yükselişe geçerek yüzde 3,2238 ile 2011'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'de, tahvil faizlerindeki yükselişe karşın pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, petrol fiyatlarının desteklediği enerji devi hisselerine ilişkin pozitif beklentiler öne çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 değer kazanırken, yüzde 1,5 artan Brent petrolün varil fiyatı 86,7 dolarla Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.