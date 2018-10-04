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Küresel piyasalar veri odaklı seyrini sürdürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 09:33 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar veri odaklı seyrini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ABD'de açıklanan verilerin ardından yükselen piyasa faizleri ve petrol fiyatlarındaki artışın tedirginliğini yaşarken, bugün ve yarın açıklanacak verilerin yön üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, ADP özel sektör istihdamı, eylülde 230 bin kişilik artışla beklentiyi aşarak son 7 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, imalat dışı ISM endeksi, 61,6 ile 2008 yılından bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Bu gelişmeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, dün yaptığı konuşmada, "Faiz oranları, hala destekleyici fakat kademeli olarak nötr seviyelere doğru ilerliyoruz. Nötr faizi aşabiliriz ancak bulunduğumuz noktada nötr faiz seviyesine daha çok yolumuz var" şeklindeki ifadeleri sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi, hızlı bir şekilde yükselişe geçerek yüzde 3,2238 ile 2011'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'de, tahvil faizlerindeki yükselişe karşın pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, petrol fiyatlarının desteklediği enerji devi hisselerine ilişkin pozitif beklentiler öne çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 değer kazanırken, yüzde 1,5 artan Brent petrolün varil fiyatı 86,7 dolarla Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Avrupa tarafında, İtalya ile ilgili endişelerin azalması ve dün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin Avro Bölgesi'ndeki yatay seyri, borsalarda alış ağırlıklı bir seyir izlenmesini sağladı. Almanya borsasının resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğu günde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,84 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise gerileyişini sürdürerek 1,1464 ile yaklaşık 7 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Bugün Asya piyasalarında, yükseliş eğilimindeki petrol fiyatları ve faizlerin etkisiyle negatif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,6 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün açıklanan eylül ayı enflasyonunun yıllık yüzde 24,52 ile beklentilerin oldukça üzerine çıkmasının ardından Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,99 azalışla 97.188 puandan tamamlarken, 6,0450'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,0790'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon değerlendirmesi ve reel efektif döviz kuru verisinin takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise ABD verileri ile tahvil faizlerinin seyrinin küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 98.000 puanın altında kalıcılık sağlaması durumunda 96.400 ve 95.500 desteklerinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, 100.000 puanın ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, TCMB enflasyon değerlendirmesi

14.30 Türkiye, eylül ayı reel efektif döviz kuru

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, ağustos ayı fabrika siparişleri

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Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

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