Küresel piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar geçen hafta pozitif bir seyir izlemesinin ardından yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklandı.

ABD ve Çin yönetimlerinin, toplamda 260 milyar dolarlık yeni gümrük vergileri bugün hayata geçerken, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul (BMGK) Görüşmeleri ve liderlerin açıklamaları ekonomi ve finans gündemini meşgul ediyor. Ticaret savaşına ilişkin açıklamaların yanı sıra 26 Eylül'de BMGK'da yapılacak “İran, nükleer anlaşma ve kitle imha silahları” oturumunun da piyasalar için kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Bu hafta Fed'in Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Fed'in faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 2-2,25 aralığına çıkarmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, karar metni ve Powell'ın açıklamalarında gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin ipuçları aranacak.

ABD'de geçen hafta pay piyasalarında rekorlar kırılırken, 10 yıllık tahvil faizi de Fed öncesi yükselişi eğilimini devam ettirerek yüzde 3,10'u test etti. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,32 artarak tüm zamanların en yüksek kapanışı rekorlarını devam ettirdi. S&P 500 endeksi de gördüğü en yüksek seviye rekorunu kırması sonrasında etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarını geri vererek günü yüzde 0,04 azalışla tamamladı. Nasdaq endeksi ise teknoloji hisselerindeki satışlarla yüzde 0,51 düşüş kaydetti.