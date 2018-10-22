Küresel piyasalar yeni haftada merkez bankaları ve Çin'e odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları beklenirken, Çin piyasalarında teşvik beklentileri ile başlayan ralli de gündemin odağına yerleşti.

Çin'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan 3'üncü çeyrek büyüme verisinin yüzde 6,5 ile beklentilerin hafif altında kalması ve pay piyasalarında iki hafta süren hızlı düşüşün ardından yeni haftaya ekonomi yönetiminin teşvik söylemleri ile başlandı. Vergi indirimi ve sermaye piyasalarına destek gibi teşviklerin gelebileceği yönündeki haberlerle ralli yapan Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 4,4 değer kazandı. Çin borsasındaki hızlı yükselişin desteğiyle toparlayan Japonya'da Nikkei 225 endeksi şu dakikalarda yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 2,4 yükseliş kaydetti.

ABD borsalarında geçen hafta dalgalı bir seyir izlenirken, bilanço dönemi nedeniyle etkili olan hisse ve sektör bazlı hareketlerin bu hafta da devam etmesi bekleniyor. Cuma günü açıklanan 2'nci el konut satışları verisinin beklentilerin altında kalması sonrasında Dow Jones endeksi yüzde 0,26 yükseldi, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti.