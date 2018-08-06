Küresel piyasalar yeni haftada politik gelişmelere odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD'nin İran yatırımları ve Çin'le ticaretine ilişkin adımlarının tedirginliği ile yeni haftada diplomatik haber akışına odaklandı.

ABD'de cuma günü açıklanan istihdam raporunun ardından dolar endeksi sınırlı da olsa değer kaybederken, pay piyasaları pozitif seyrini devam ettirdi. ABD’de tarım dışı istihdam, temmuzda 157 binle beklentinin altında artarak son 5 ayın en düşük seviyesine işaret ederken, işsizlik oranı ise yüzde 3,9’a geriledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon açısından dikkatle izlediği ortalama saatlik ücret artışı ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,7 artarak beklentileri karşıladı.

Verilerin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,54, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,12 yükselirken, değer kaybeden dolara paralel yüzde 0,44 yükselen altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında yatay seyirle 1.214 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'nin bugün başlayacak İran yaptırımları ve Çin ile ticarete ilişkin açıklamaların piyasaların odağında yer aldığını belirterek, veri takviminde ise bu hafta ABD'nin enflasyon, Çin'in dış ticaret verilerinin öne çıktığını kaydetti.