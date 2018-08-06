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Küresel piyasalar yeni haftada politik gelişmelere odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2018 09:22 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar yeni haftada politik gelişmelere odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD'nin İran yatırımları ve Çin'le ticaretine ilişkin adımlarının tedirginliği ile yeni haftada diplomatik haber akışına odaklandı.

ABD'de cuma günü açıklanan istihdam raporunun ardından dolar endeksi sınırlı da olsa değer kaybederken, pay piyasaları pozitif seyrini devam ettirdi. ABD’de tarım dışı istihdam, temmuzda 157 binle beklentinin altında artarak son 5 ayın en düşük seviyesine işaret ederken, işsizlik oranı ise yüzde 3,9’a geriledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon açısından dikkatle izlediği ortalama saatlik ücret artışı ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,7 artarak beklentileri karşıladı.

Verilerin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,54, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,12 yükselirken, değer kaybeden dolara paralel yüzde 0,44 yükselen altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında yatay seyirle 1.214 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'nin bugün başlayacak İran yaptırımları ve Çin ile ticarete ilişkin açıklamaların piyasaların odağında yer aldığını belirterek, veri takviminde ise bu hafta ABD'nin enflasyon, Çin'in dış ticaret verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Avrupa tarafında, ABD verilerinin ardından avrodaki yükselişin sınırlı kaldığı ve geçen hafta başından bu yana etkili olan düşüş eğiliminin devam ettiği görüldü. Avro/dolar paritesi geçen hafta bir önceki haftaya göre yüzde 0,77 değer kaybederken, cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,55, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 ve FTSE 100 endeksi de yüzde 1,10 yükseldi.

Asya piyasalarında, borsalar haftaya karışık başlarken, altın ve petrol fiyatları yatay bir seyir izliyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,8 değer kaybetti.

Yurt içinde, ABD ile diplomatik gelişmeler piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da yüzde 1,13 değer kazanan BIST 100 endeksi, haftayı 95.610 puandan tamamladı. Dolar/TL ise geçen haftanın son işlem gününde 5,1152'yi görmesi sonrasında 5,0807'den kapanmıştı. Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar/TL bankalararası piyasada 5,1140 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yükseliş eğiliminin devam edeceğini ifade etti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

11.30 Avro Bölgesi, ağustos ayı yatırımcı güven endeksi

14.30 Türkiye, temmuz ayı reel efektif döviz kuru

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bist piyasalar

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