Küresel piyasalar yeni haftada Powell'ın açıklamalarına odaklandı

Bu ay sonunda gerçekleştirilecek FOMC toplantısı öncesinde bu hafta salı günü bir konferansta konuşma yapacak olan Fed Başkanı Powell, çarşamba günü ise Kongre'de sunum yapacak.

Fed'in bu ayın sonunda gerçekleştireceği Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin faiz indirim beklentileri cuma günü açıklanan tarım dışı istihdamın beklentileri aşması sonrası azalsa da devam ederken, Fed'in 30-31 Temmuz'daki toplantıda faizleri 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istidam verisi haziranda 224 bin beklentilerin çok üzerinde artmasının faiz indirimi beklentilerini azaltması, pay piyasalarının düşüş eğiliminde hareket etmesine neden oldu. Dow Jones endeksi yüzde 0,16, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise cuma günü yüzde 1,94 seviyesinden yüzde 2,07'ye kadar çıktı.

Avrupa tarafında, geçen hafta, beklentilerin altında kalmaya devam eden ve daralmaya işaret edem imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırırken, pay piyasalarının satış ağırlıklı bir seyir izlemesine neden oldu. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,49, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti.

Geçen haftaki verilerin ardından küresel büyümeye ilişkin tedirginliklerin arttığına değinen analistler, buna bağlı olarak ABD ile Çin arasında tekrar başlayacak ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin azaldığını söyledi. Analistler, küresel çapta imalat sanayi PMI verisinin 49,4 ile daralmaya işaret ettiğine dikkati çekerek, özellikle gelişmiş ülke merkez bankalarının yılın ikinci yarısında atacağı adımların öneminin arttığını ifade etti.