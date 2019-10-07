FİNANS

Küresel piyasalar yeni haftada ticaret müzakerelerine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 07.10.2019 09:17 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar yeni haftada ticaret müzakerelerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, geçen haftayı pozitif tamamlamasının ardından yeni haftada, ABD ile Çin arasında 10 Ekim'de başlaması beklenen ticaret müzakerelerine odaklandı.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmeler gündemi meşgul ederken, Çinli yetkililerin ABD'ye gelmesi ile 10 Ekim Perşembe günü başlaması beklenen ticaret müzakereleri ve açıklanacak makroekonomik verilerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Trump'ın, azil sürecinin başlamasına gerekçe olarak gösterilen Ukrayna ile yaptığı görüşmelere ilişkin ikinci bir muhbir daha ortaya çıkarken, Trump ise Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Nancy Pelosi ve İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in "vatana ihanet" ettiğini savunarak, bu kişilerin ve ikiliye yardım eden herkesin görevinden azledilmesi çağrısı yaptı.

Geçen hafta ABD'de açıklanan, özellikle imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri resesyon endişelerini artırırken, ABD Merkez Bankasının 30 Ekim'de 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapacağı beklentileri yüzde 80'i aştı.

Söz konusu gelişmelerle pay piyasaları haftanın ikinci yarısında pozitif seyrederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,69 seviyesinden yüzde 1,53'e geriledi. Cuma günü Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 1,42, Nasdaq endeksi yüzde 1,40 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Brexit konusunda atılan adımlar halen çözüm için bir ümit vermiyor. İngiltere tarafından Avrupa Birliği'ne (AB) sunulan yeni öneri de AB yönetimini ikna etmeye yetmedi. AB Konseyi ve Parlamentosu'nun, önerinin yeni müzakerelerin başlaması için yeterli olmadığını bildirmesi sonrası 17-18 Ekim’deki AB Zirvesi kritik hale geldi. Konuyla ilgili gelişmelerin takip edildiği Avrupa borsalarında cuma günü artan küresel risk iştahı ile yükselişler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,73, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,10 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,91 değer kazandı.

Asya tarafında, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yönetimin cuma günü getirdiği maske yasağının ardından protestolar artarak devam ederken, Çin ve Hong Kong'da resmi tatil olması dolayısıyla piyasalar haftanın ilk işlem gününde kapalıydı. Japonya'da ve Güney Kore'de ise borsalarda kapanışa yakın sınırlı da olsa düşüşler görülüyor.

Yurt içinde geçen haftanın son işlem gününde pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, 5,7151'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7120 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, piyasaların yeni haftaya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi haberi ile başladığını belirterek, hafta boyunca Suriye sınırına ilişkin gelişmeler ve cuma günü açıklanacak cari işlemler dengesi ile yurt dışında yarından itibaren hareketlenecek veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Erdoğan ve Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki liderin, Trump'ın daveti üzerine önümüzdeki ay Washington'da bir görüşme yapmayı kararlaştırdığı bildirildi.

İkili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, Erdoğan'ın, PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan yapılan duyuruda ise Türkiye'nin, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçeceği, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin, bu operasyona dahil olmayacağı ve ABD kuvvetlerinin, artık doğrudan bu bölgelerde bulunmayacağı vurgulandı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 puanın destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu belirten analistler, dolar/TL'de 5,65-5,75 bandının takip edileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 Avro Bölgesi, ekim ayı yatırımcı güven endeksi,

17.30 Türkiye, eylül ayı bütçe dengesi

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