Küresel piyasalar yeni haftada ticaret müzakerelerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, geçen haftayı pozitif tamamlamasının ardından yeni haftada, ABD ile Çin arasında 10 Ekim'de başlaması beklenen ticaret müzakerelerine odaklandı.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmeler gündemi meşgul ederken, Çinli yetkililerin ABD'ye gelmesi ile 10 Ekim Perşembe günü başlaması beklenen ticaret müzakereleri ve açıklanacak makroekonomik verilerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Trump'ın, azil sürecinin başlamasına gerekçe olarak gösterilen Ukrayna ile yaptığı görüşmelere ilişkin ikinci bir muhbir daha ortaya çıkarken, Trump ise Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Nancy Pelosi ve İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in "vatana ihanet" ettiğini savunarak, bu kişilerin ve ikiliye yardım eden herkesin görevinden azledilmesi çağrısı yaptı.

Geçen hafta ABD'de açıklanan, özellikle imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri resesyon endişelerini artırırken, ABD Merkez Bankasının 30 Ekim'de 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapacağı beklentileri yüzde 80'i aştı.