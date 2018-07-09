Küresel piyasalar yeni haftada yoğun haber ve veri akışına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, bu hafta NATO zirvesinden gelecek haberler ile ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak veri akışına odaklanırken, yurt içinde bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin resmen başlayacağı tören ve açıklanacak kabine takip edilecek.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 11-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı" piyasaların odağında yer alıyor. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May başta olmak üzere birçok NATO ülkesinin liderleriyle bir araya gelmesi ve ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Analistler, NATO zirvesinden gelecek haberlerin yanı sıra, bu hafta ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin izleneceğini, yurt içinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek tören ve sonrasında açıklanacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabine üyelerinin takip edileceğini kaydetti.