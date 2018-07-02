Küresel piyasalar yeni haftada yoğun veri akışına odaklandı

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, dolar endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 94,6'ya geriledi. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,23, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,09 değer kazandı. Çarşamba günü resmi tatil nedeniyle kapalı olacak ABD piyasalarında, yarın da yarım gün işlem gerçekleştirilecek. Resmi tatil nedeniyle eksik işlem günü bulunan yeni haftada, bugün açıklanacak imalat sanayi PMI ve ISM endeksleri ile cuma günkü istihdam raporu verileri piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

Küresel piyasalar geçen hafta ticaret savaşı endişelerinin etkisiyle negatif bir seyir izlerken, bu hafta, yurt içinde enflasyon, ABD'de istihdam raporu ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağı belirtiliyor.

Avrupa tarafında, göçmen sorununun çözümü ile ilgili tartışmalar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile sığınmacı ve iltica konusunda görüş ayrılığı yaşayan CSU Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'ın parti yönetimine görevlerinden ayrılmayı önerdiği iddia edildi. Cuma günü yüzde 1'i aşan yükselişler kaydeden Avrupa borsalarının, haftalık bazda ise düşüş eğilimini sürdürmesi dikkati çekti. Analistler, bu hafta liderler arasında devam eden göçmen krizi ile ilgili görüşmeler ve veri akışının takip edileceğini ifade etti.

Bugün Asya'da Japonya ve Çin'de açıklanan imalat sanayi PMI verilerinin bir önceki aya göre düşüş kaydetmesi sonrasında borsaların gerileyişini sürdürdüğü görülüyor. Japonya'da açıklanan Tankan büyük imalatçılar güven endeksinin zayıflamaya devam etmesinin de etkisiyle Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1,7 değer kaybetti.

Yurt içinde, seçimlerin ardından geçen hafta Türk lirası varlıklar uluslararası piyasalardan pozitif yönde ayrıştı. Türk lirası, geçen hafta dolar karşısında yaklaşık yüzde 2 değer kazanırken, BIST 100 endeksi ise bir önceki haftaya göre yüzde 0,7 değer kazanarak 96.520 puandan kapandı. Geçen haftayı 4,5862'den tamamlayan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,6150 seviyelerinden işlem görüyor.