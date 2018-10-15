Küresel piyasalar yeni haftada yoğun veri gündemine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, geçen hafta yüksek oynaklıkla dalgalı bir seyir izlemesinin ardından bu hafta hareketlenecek veri ve haber trafiğine odaklandı.

ABD ile Suudi Arabistan arasında karşılıklı açıklamalarla artan gerilim, petrol fiyatlarının cuma gününden bu yana yükseliş eğiliminde hareket etmesine neden oldu ve Brent petrolün varil fiyatı Asya piyasalarında 81 doların üzerinde dengelendi. Artan petrol fiyatları piyasaları negatif etkilerken, bu hafta sanayi üretimi verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri akışı ve ABD'de açıklanmaya devam edecek şirket bilançoları takip edilecek.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasının ardından ABD ve Suudi yetkililerden gelen açıklamalar küresel ticaret ve petrol fiyatlarına ilişkin endişeleri artırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kaşıkçı ile ilgili iddiaların doğru olması halinde Suudi Arabistan'ı cezalandırmanın yolunu bulacaklarını söylemesinin ardından Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamada ise ekonomik ve siyasi baskılar yoluyla yapılan tehditlerin kabul edilemeyeceği, ülkeye yönelik herhangi bir uygulamaya fazlasıyla karşılık verileceği ifade edildi.