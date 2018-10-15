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Küresel piyasalar yeni haftada yoğun veri gündemine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 09:14 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar yeni haftada yoğun veri gündemine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, geçen hafta yüksek oynaklıkla dalgalı bir seyir izlemesinin ardından bu hafta hareketlenecek veri ve haber trafiğine odaklandı.

ABD ile Suudi Arabistan arasında karşılıklı açıklamalarla artan gerilim, petrol fiyatlarının cuma gününden bu yana yükseliş eğiliminde hareket etmesine neden oldu ve Brent petrolün varil fiyatı Asya piyasalarında 81 doların üzerinde dengelendi. Artan petrol fiyatları piyasaları negatif etkilerken, bu hafta sanayi üretimi verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri akışı ve ABD'de açıklanmaya devam edecek şirket bilançoları takip edilecek.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasının ardından ABD ve Suudi yetkililerden gelen açıklamalar küresel ticaret ve petrol fiyatlarına ilişkin endişeleri artırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kaşıkçı ile ilgili iddiaların doğru olması halinde Suudi Arabistan'ı cezalandırmanın yolunu bulacaklarını söylemesinin ardından Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamada ise ekonomik ve siyasi baskılar yoluyla yapılan tehditlerin kabul edilemeyeceği, ülkeye yönelik herhangi bir uygulamaya fazlasıyla karşılık verileceği ifade edildi.

Geçen haftanın son işlem gününde, New York borsasında 2 günlük sert düşüşün ardından gelen tepki alımlarıyla pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,15, S&P 500 endeksi yüzde 1,42 ve Nasdaq endeksi de yüzde 2,29 değer kazandı. Dolar endeksi ise açıklanan Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksindeki gerilemeye karşın yüzde 0,2 artarak 95'in üzerine yerleşti.

Avrupa tarafında, cuma günü pay piyasalarındaki düşüşlerin sürmesi dikkati çekti. ABD borsalarında alımlar güçlenmeden önce kapanan Avrupa borsalarında, Brexit ve İtalya'ya ilişkin endişelerin devam etmesi ve azalan küresel risk iştahı, sınırlı da olsa düşüşler yaşanmasına neden oldu. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,13, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,20 değer kaybetti.

Bugün yeni haftaya negatif başlayan Asya piyasalarında, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,8 değer kaybetti. Japonya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin ekimde yıllık yüzde 0,2 ile sınırlı oranda artış kaydetmesi ve artan petrol fiyatlarının pay piyasaları üzerinde baskıya neden olduğu ifade ediliyor.

Yurt içinde, geçen hafta dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi cuma günkü hızlı yükselişi ile haftalık bazda yüzde 1,87 değer kazandı. Geçen hafta yüzde 4,1 gerileyen dolar/TL ise yeni haftanın açılışında yatay seyirle 5,8730 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, serbest kalan Amerikalı din adamı Andrew Craig Brunson'la ilgili olarak yaptığı açıklamaların piyasalardaki pozitif havayı desteklediğini bildirdi. Trump, haftasonu yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. İlişkilerde eskiye dönmek için büyük bir adım." ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin pay piyasaları üzerinde baskı oluşturabileceğini söyleyen analistler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketinin, yurt dışında ise Fed toplantı tutanaklarının gündemin odağında yer aldığını dile getirdi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 puanın direnç, 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini, dolar/TL'de ise 5,95'in altında kalındığı sürece düşüş eğiliminin devam edebileceğini kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı işsizlik oranı

11.00 Türkiye, merkezi yönetim bütçe dengesi

15.30 ABD, eylül ayı perakende satışlar

15.30 ABD, New York Fed imalat endeksi

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