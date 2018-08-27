Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başlıyor

İSTANBUL (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kerome Powell'ın geçen hafta yaptığı açıklamaların yatırımcılar tarafından güvercin olarak değerlendirilmesinin ardından piyasalar pozitif bir seyir izliyor.

Fed Başkanı Powell, Jackson Hole’da düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada "Fed'in faiz artırımında hızlı davranması durumunda ekonomik büyüme sınırlanabilir, ancak yavaş davranması durumunda ise ekonomi aşırı ısınabilir. Federal Açık Piyasa Komitesi, faiz oranlarını kademeli olarak artırmada bu iki riski ciddiyetle ele alıyor." yorumunu yaptı.

Ayrıca geçen hafta içinde yayımlanan Fed’in toplantı tutanaklarına göre üyelerin çoğu, verilerin görünümü desteklemeye devam etmesinin faiz adımı için uygun olacağını ve "yakın zamanda" faiz artışının olası olduğunu bildirdi. Buna karşın, Fed yetkilileri ticaret savaşlarının güçlü ekonomi için en büyük tehdidi oluşturduğuna vurgu yaparken, uluslararası ticaret geriliminde artış olursa kademeli faiz artışlarına ara verilebileceği ifade edildi.