Küresel piyasalar yılın son günlerinde karışık bir seyir izliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün yoğun veri gündemi takip edilecek.

ABD'de federal hükümetin bir haftadır kapalı olması ve dün açıklanan tüketici güven endeksinin beklentilerin belirgin bir şekilde altında kalmasına karşın pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,14, S&P 500 endeksi yüzde 0,86 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Dolar endeksi ise önceki günkü kazançlarının tamamını geri vererek, günü yüzde 0,59 azalışla 96,48 seviyesinden tamamladı.

Avrupa tarafında, Noel tatili sonrası borsalarda satış ağırlıklı bir seyir izlendi. 21 Aralık'ta tatile giren ve dün işleme açılana kadar ABD piyasalarındaki sert düşüşlerin fiyatlanmadığı Avrupa borsalarında dün işlemlerin başlaması ile satışların etkili olduğu görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,37, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,52 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Analistler, bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle düşük hacimli dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade etti.