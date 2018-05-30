Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar negatif bir seyir izlerken, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD’nin 50 milyar dolar değerinde ek gümrük vergisi uygulayacağı Çin menşeli ürünlerin nihai listesinin 15 Haziran’da, bu ülkeye yönelik yatırım kısıtlamaları ve ihracat kontrollerinin ise 30 Haziran’da açıklanacağı haberi ticaret savaşı endişelerini artırırken, azalan risk iştahı yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü enstrümanlara yönelmesine neden oldu.

Söz konusu gelişmelerle, ABD 10 yıllık tahvil faizleri düşüş eğilimini devam ettirerek yüzde 2,76'ya kadar gerilerken, Dow Jones endeksi yüzde 1,58, S&P 500 endeksi yüzde 1,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti. Dolar endeksi ise artan küresel taleple yüzde 0,7 değer kazanarak 95'in üzerine çıktı.

Avrupa tarafında, ABD'nin ithal otomobil ve otomobil parçalarına gümrük vergisi uygulamasının, Almanya’ya 5 milyar avroya mal olabileceği yorumları ve Sentix Avro Bölgesi Dağılma Endeksi'nin, mayısta Nisan 2017'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkması, İtalya'daki siyasi belirsizliklerin devam ettiği ortamda pay piyasalarında sert düşüşlere neden oldu. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,53, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,29 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,26 değer kaybederken, İtalya pay piyasasındaki düşüş yüzde 3'e yaklaştı.