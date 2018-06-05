Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar pozitif bir seyir izlerken, bugün Avrupa ve ABD'de yoğun veri akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD'de dün açıklanan fabrika siparişleri verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın pay piyasaları değer kazanırken, dolar endeksi 93,5-94,5 bandında dalgalı bir seyir izledi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,72, S&P 500 endeksi yüzde 0,45 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,69 değer kazandı. Analistler, cuma günü başlayacak G7 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı görüşme ve açıklamaların, haftanın en önemli gündem maddesi olarak öne çıktığını belirterek, bugün hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Avrupa tarafında, İtalya'da yeni hükümetin bugün güvenoyu alması beklenirken, dün açıklanan Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi'nin tahminlerin altında kalmasının ardından borsalarda genel olarak yükseliş eğilimi dikkati çekti. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,37, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,51 değer kazanırken, İtalya'da MIB 30 endeksi ise negatif ayrışarak yüzde 0,45 geriledi.