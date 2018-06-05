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Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 09:21 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar pozitif bir seyir izlerken, bugün Avrupa ve ABD'de yoğun veri akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD'de dün açıklanan fabrika siparişleri verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın pay piyasaları değer kazanırken, dolar endeksi 93,5-94,5 bandında dalgalı bir seyir izledi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,72, S&P 500 endeksi yüzde 0,45 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,69 değer kazandı. Analistler, cuma günü başlayacak G7 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı görüşme ve açıklamaların, haftanın en önemli gündem maddesi olarak öne çıktığını belirterek, bugün hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Avrupa tarafında, İtalya'da yeni hükümetin bugün güvenoyu alması beklenirken, dün açıklanan Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi'nin tahminlerin altında kalmasının ardından borsalarda genel olarak yükseliş eğilimi dikkati çekti. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,37, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,51 değer kazanırken, İtalya'da MIB 30 endeksi ise negatif ayrışarak yüzde 0,45 geriledi.

Bugün Japonya'da hizmet sektörü PMI önceki aya göre düşüş kaydederken, Çin'de ise yatay bir seyir izledi. Verilerin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

Yurt içinde, dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi’nin, mayısta yıllık yüzde 12,15 ile beklentilerin üzerinde artması sonrasında, döviz kurları geriledi, BIST 100 endeksi ise yatay seyretti. BIST 100 endeksi dün 99.000-100.500 bandında dalgalı bir seyir izlemesi sonrasında günü 99.250 seviyesinden tamamladı. Dün yüzde 1,3 değer kaybıyla 4,5913'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,5950 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, yurt içinde perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına kadar piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğini kaydederek, yurt dışında ise cuma günü başlayacak G7 zirvesinin beklendiğini söyledi.

Analistler, Dolar/TL'nin 4,55-4,65 bandı içinde hareket edebileceğini, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde ise 97.800 seviyesinin güçlü destek, 103.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.55 Almanya, mayıs ayı hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, mayıs ayı hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, mayıs ayı reel efektif döviz kuru

16.45 ABD, mayıs ayı hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, nisan ayı JOLTS açık iş sayısı

17.00 ABD, mayıs ayı ISM imalat dışı endeks

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