Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının ardından etkili olan satış baskısını kısa sürede atlatarak pozitife dönerken, bugün yoğun veri takviminin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD'de Fed'in faiz artışının ardından borsalarda görülen satış ağırlıklı seyir kısa sürdü ve dün pozitif bir seyir izlendi. Dün yayımlanan ikinci çeyrek büyüme verisi, daha önce açıklanan yüzde 4,2 seviyesinde sabit bırakılırken, dayanıklı tüketim malı siparişleri yüzde 4,5 ile tahminlerin çok üzerinde artış kaydetti. Söz konusu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,21, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. Analistler, bugün kişisel gelir ve harcamalar ile tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Avrupa tarafında, ABD'nin İran yaptırımlarına karşın geliştirdiği mekanizma, Brexit ile ilgili gelişmeler ve bugün toplanacak Avrupa Birliği Rekabet Konseyi toplantısı piyasaların gündemini meşgul eden konuların başında geliyor. Dün Almanya'da açıklanan enflasyon verisi yüzde 2,3 ile beklentileri aşmasının ardından pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,40, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.