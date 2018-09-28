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Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 09:29 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının ardından etkili olan satış baskısını kısa sürede atlatarak pozitife dönerken, bugün yoğun veri takviminin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD'de Fed'in faiz artışının ardından borsalarda görülen satış ağırlıklı seyir kısa sürdü ve dün pozitif bir seyir izlendi. Dün yayımlanan ikinci çeyrek büyüme verisi, daha önce açıklanan yüzde 4,2 seviyesinde sabit bırakılırken, dayanıklı tüketim malı siparişleri yüzde 4,5 ile tahminlerin çok üzerinde artış kaydetti. Söz konusu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,21, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. Analistler, bugün kişisel gelir ve harcamalar ile tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Avrupa tarafında, ABD'nin İran yaptırımlarına karşın geliştirdiği mekanizma, Brexit ile ilgili gelişmeler ve bugün toplanacak Avrupa Birliği Rekabet Konseyi toplantısı piyasaların gündemini meşgul eden konuların başında geliyor. Dün Almanya'da açıklanan enflasyon verisi yüzde 2,3 ile beklentileri aşmasının ardından pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,40, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.

Bugün Japonya'da açıklanan inşaat siparişlerindeki artış ve işsizlik verisinin yüzde 2,4 ile beklentilerin altında kalması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,9 değer kazandı.

Yurt içinde, dün açıklanan ekonomik güven endeksindeki gerilemeye karşın TL varlıklarına olan ilginin devam ettiği görüldü. Dolar/TL, 6'nın altına gerilerken, BIST 100 endeksi yüzde 1,16 değer kazanarak analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 100.000 puanı aştı. BIST 100 endeksi, 100.299 puanla yaklaşık 4 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, dün 6,0109'dan kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9650 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyonu ve ABD'de kişisel harcamalar başta olmak üzere yoğun veri akışı ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden gelecek haberlerin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 102.500 ve 105.000 dirençlerinin gündeme gelebileceğini belirten analistler, dolar/TL’de ise 5,85 seviyesinin görülebileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı dış ticaret dengesi

10.55 Almanya, eylül ayı işsizlik oranı

11.30 İngiltere, 2. çeyrek GSYH

12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, ağustos ayı kişisel gelir ve harcamalar

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi eylül ayı tüketici güven endeksi

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bist piyasalar

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