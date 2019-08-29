FİNANS

Küresel piyasalar yoğunlaşan veri takvimine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 08:57 | Son Güncelleme

Jeopolitik riskler, ticaret müzakerelerine dair belirsizlik ve ABD'de getiri eğrisinin terse dönmesi ile yön arayışının sürdüğü piyasalarda, bugün ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi izlenecek

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda jeopolitik riskler, ticaret müzakerelerine dair belirsizlik ve ABD'de getiri eğrisinin terse dönmesinin yatırımcıların global ekonomik yavaşlamaya dair kaygılarını artırmasıyla yön arayışı sürerken, bugün yoğunlaşan ekonomik veri gündemi takip edilecek.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün yaptığı açıklamada ABD yetkililerinin Çinli ticaret temsilcilerinin müzakereleri sürdürmek için Washington'a bir ziyaret gerçekleştireceklerini umduklarını belirtti. Mnuchin’in bir zamanlama vermemesi ve daha önce planlanan eylül ayına işaret etmemesi yatırımcı tarafında ticaret müzakerelerine dair belirsizliklerin sürmesine yol açtı. Mnuchin ayrıca, ABD'nin şu an için dolar piyasasına müdahale etmeyi planlamadığını, ancak gelecekteki durumların değişebileceğini söyledi.

Ticaret müzakerelerine dair belirsizlik ve Suriye ile İran kaynaklı jeopolitik risklerin sürdüğü de gözlenirken, bu gelişmeler risk iştahı azalan yatırımcının gelişmiş ülke tahvillerine talebinin devam etmesini beraberinde getirdi. Dün ABD'de uzun ve kısa vadeli tahvil faizleri arasındaki makas açılmaya devam etti. ABD'de 30 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,45'le tarihi düşük seviyelere gerilerken, 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,44 ve 2 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,50 sınırında hareket ediyor.

Gelişmelere karşın, yatırımcıların düşük seviyelerden tepki alımları yapmasıyla dün Dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1, S&P 500 endeksi yüzde 0,65 ve Nasdaq teknoloji endeksi ise yüzde 0,38 değer kazandı. Dolar endeksi dün 98,2'ye kadar yükselmesinin ardından bugün yatay seyrediyor.

Avrupa tarafında dün İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme talebini onayladı. Talebin onaylanmasıyla Johnson'un, parlamentonun anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarmasını engellemesi mümkün hale geldi. İtalya'da ise Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hükümet krizini çözmek için yürüttüğü ikinci tur istişarelerin ardından mevcut Başbakan Giuseppe Conte ile görüşme kararı aldı. Mattarella'nın, parlamentoda en çok sandalyesi bulunan 5 Yıldız Hareketi ile Demokrat Parti'nin başbakan olarak devam etmesinde mutabık kaldığı Giuseppe Conte'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmesi bekleniyor.

Söz konusu gelişmelerle dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 yükseldi. Düşüşünü 4'üncü güne taşıyan avro/dolar paritesi ise 1,10'un üzerinde hareket ediyor.

Asya tarafında pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,06 değer kazandı, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,05 geriledi.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybıyla 95.908,35 puandan tamamladı. Dolar/TL ise 5,82 seviyelerindeki yatay hareketine devam ediyor.

Analistler, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ve Boris Johnson ile Suriye'de yaşanan son gelişmelere dair telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin, dış politikaya dair haber akışının önemini artırdığını belirtti.

Bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.500 puanın destek, 98.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı dış ticaret istatistikleri

10.55 Almanya, ağustos ayı işsizlik verileri

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı ekonomik ve tüketici güven endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 Almanya, ağustos ayı TÜFE

15.30 ABD, 2. çeyrek büyüme ve kişisel tüketim harcamaları

15.30 ABD, temmuz ayı öncü dış ticaret dengesi

15.30 ABD, temmuz ayı toptan eşya stokları

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, temmuz ayı askıda konut satışları

Sıcak bölgeden ilk fotoğraflar geliyor! Kıran-2 başladıSıcak bölgeden ilk fotoğraflar geliyor! Kıran-2 başladı
İSO Başkanı Bahçıvan: Türkiye verimlilik artışına odaklanmalıİSO Başkanı Bahçıvan: Türkiye verimlilik artışına odaklanmalı
Sağlık Endüstrileri Platformu: Tıbbi cihaz sektörü can kurtarıyorSağlık Endüstrileri Platformu: Tıbbi cihaz sektörü can kurtarıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 Küresel piyasalar

En Çok Okunan Haberler

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Memur zammı belli oldu

Memur zammı belli oldu

Türkiye İngiltere'yi geride bıraktı!

Türkiye İngiltere'yi geride bıraktı!

Aselsan dünya birincisi oldu

Aselsan dünya birincisi oldu

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İSO Başkanı Bahçıvan: Türkiye verimlilik artışına odaklanmalı

İSO Başkanı Bahçıvan: Türkiye verimlilik artışına odaklanmalı

Sağlık Endüstrileri Platformu: Tıbbi cihaz sektörü can kurtarıyor

Sağlık Endüstrileri Platformu: Tıbbi cihaz sektörü can kurtarıyor

Rapor - İlaç sektöründe büyümenin yolu Ar-Ge'den geçiyor

Rapor - İlaç sektöründe büyümenin yolu Ar-Ge'den geçiyor

TROY'un kart sayısı Temmuz'da dokuz milyona ulaştı

TROY'un kart sayısı Temmuz'da dokuz milyona ulaştı

Konya Şeker'den ayçiçeği alım fiyatı açıklaması

Konya Şeker'den ayçiçeği alım fiyatı açıklaması

Akbank’tan döviz transferlerini izleme olanağı

Akbank’tan döviz transferlerini izleme olanağı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.