Küresel piyasalar yoğunlaşan veri takvimine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda jeopolitik riskler, ticaret müzakerelerine dair belirsizlik ve ABD'de getiri eğrisinin terse dönmesinin yatırımcıların global ekonomik yavaşlamaya dair kaygılarını artırmasıyla yön arayışı sürerken, bugün yoğunlaşan ekonomik veri gündemi takip edilecek.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün yaptığı açıklamada ABD yetkililerinin Çinli ticaret temsilcilerinin müzakereleri sürdürmek için Washington'a bir ziyaret gerçekleştireceklerini umduklarını belirtti. Mnuchin’in bir zamanlama vermemesi ve daha önce planlanan eylül ayına işaret etmemesi yatırımcı tarafında ticaret müzakerelerine dair belirsizliklerin sürmesine yol açtı. Mnuchin ayrıca, ABD'nin şu an için dolar piyasasına müdahale etmeyi planlamadığını, ancak gelecekteki durumların değişebileceğini söyledi.

Ticaret müzakerelerine dair belirsizlik ve Suriye ile İran kaynaklı jeopolitik risklerin sürdüğü de gözlenirken, bu gelişmeler risk iştahı azalan yatırımcının gelişmiş ülke tahvillerine talebinin devam etmesini beraberinde getirdi. Dün ABD'de uzun ve kısa vadeli tahvil faizleri arasındaki makas açılmaya devam etti. ABD'de 30 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,45'le tarihi düşük seviyelere gerilerken, 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,44 ve 2 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,50 sınırında hareket ediyor.